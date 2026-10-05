Shakira convirtió Madrid en su casa: así ha sido la histórica residencia que cerrará este 12 de octubre

Madrid ha vivido una serie de shows sin precedentes con lo mejor de Shakira. La historia comenzó el 18 de septiembre, cuando Shakira convirtió Villaverde en el epicentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Más de 50.000 personas por noche han llegado hasta el Estadio Shakira, para disfrutar de los grandes éxitos de la barranquillera y a varios exponentes de la música latina y anglo.

Shakira sorprende a sus fans y suma una última fecha en Madrid: este será el día definitivo

El momento cumbre de la residencia, para muchos, se dio el pasado 3 de octubre, cuando Dua Lipa apareció sobre el escenario para cantar junto a la barranquillera el mítico tema ‘Antología’. Fue la primera vez que interpretaban juntas una canción sobre el escenario, ¡y en español!

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, dijo Dua Lipa antes de subir a escena e interpretar la canción del álbum Pies Descalzos, publicado en 1995 (el mismo año en el que nació la británica).

Dua Lipa y Shakira compartieron escenario en Madrid. La artista británica cantó junto a la barranquillera ‘Antología’. Foto: Instagram @dualipa

La elección de la canción no fue al azar. A finales de 2025, durante su concierto en Bogotá, Dua Lipa había cantado ‘Antología’ en español. En su momento, Shakira mencionó en sus redes sociales: “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”

En el espacio que compartieron, Shakira vistió un conjunto rojo vibrante adornado con una intrincada pedrería, flecos, lentejuelas y cadenas corporales brillantes que simulan un efecto de “joya líquida” con el movimiento, diseñado por Caroline Resnik. La artista estuvo descalza e hizo así alusión al nombre del álbum en el que se publicó el tema.

Mientras que la británica lució un vestido largo transparente y brillante, confeccionado con cientos de delicadas cuentas de color negro, con un escote tipo halter y la espalda completamente descubierta. El traje fue diseñado por la firma libanesa Mônot.

Este encuentro fue compartido a través de streaming, y desde Prime Video informaron que el momento entre Dua Lipa y Shakira alcanzó un pico de 10 millones de seguidores, una cifra histórica que se acercó a los 11.2 millones de Bad Bunny con su último concierto de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico en septiembre de 2025, récord de la plataforma.

Dua Lipa se sumó así a una residencia que también ha contado con estrellas de la talla de Laura Pausini, Alejandro Sanz y Manuel Turizo, mientras Shakira ha convertido cada noche en una experiencia que busca prolongarse más allá de la música, con escenarios dedicados al arte, la literatura, la moda, la gastronomía, la música y el entretenimiento alrededor de Macondo Park.

Para despedirse por todo lo alto, Shakira vivirá su último baile en Madrid este 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. La barranquillera no podía pasar la oportunidad de vivir en la capital española la celebración simbólica más importante para los latinos y dará un último show con invitados que anunciará esta semana.