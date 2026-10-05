Shakira sorprende a sus fans y suma una última fecha en Madrid: este será el día definitivo

Madrid tendrá una noche más con Shakira, pues la cantante decidió ampliar su residencia en la capital española y añadió un nuevo concierto para el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. La fecha no estaba contemplada inicialmente y ahora se convierte en la última presentación de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España.

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La nueva cita llega cuando la residencia ya entra en su recta final. Shakira tenía previsto despedirse de Madrid el 11 de octubre, pero sus seguidores tendrán una oportunidad más para verla sobre el escenario.

La elección del 12 de octubre también tiene un significado especial, pues coincide con una jornada vinculada a la celebración de la identidad hispana y encaja con el carácter latino que ha acompañado sus conciertos.

La cantante barranquillera ha convertido su paso por Madrid en algo más que una serie de presentaciones musicales. En los alrededores de Iberdrola Music, en Villaverde, se instaló Macondo Park, un espacio temporal de unas 22 hectáreas que reúne propuestas relacionadas con música, arte, literatura y gastronomía.

Todo este despliegue forma parte de Es Latina Fest, proyecto que acompaña la residencia y busca destacar diferentes expresiones de la cultura latinoamericana. De esta forma, los conciertos se han integrado con una experiencia más amplia para los seguidores que llegan a la capital.

El lugar donde se realizan los espectáculos tiene capacidad para más de 50.000 personas por noche. Mientras tanto, Macondo Park funciona como un punto de encuentro para quienes asisten a los conciertos, ya sea antes o después de las presentaciones.

La residencia también ha atraído a seguidores de distintos lugares. Madrid se ha convertido durante estas semanas en punto de reunión para fanáticos españoles y visitantes extranjeros que viajaron especialmente para disfrutar de alguno de los shows de la colombiana.

Quienes quieran ir al concierto adicional tendrán una primera oportunidad mediante la preventa de SMusic, la cual está programada para el martes 6 de octubre a las 3:00 p. m. La venta general comenzará el miércoles 7 de octubre a las 10:00 a. m. a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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Aunque el 11 de octubre parecía marcar la despedida de Shakira en Madrid, la colombiana guardó una fecha más. El 12 de octubre será la última noche de su residencia española y cerrará una etapa marcada por la música, la cultura latinoamericana y la presencia de miles de seguidores.