En una reciente entrevista, el cantante Peter Manjarrés, también conocido artísticamente como el ‘Caballero del Vallenato’, fue cuestionado sobre la situación de su colega Kbeto Zuleta luego del grave accidente que sufrió junto a varios integrantes de su agrupación.

Durante su conversación con los locutores de la emisora Tropicana, no solo compartió detalles relacionados con su estado de salud, sino que además hizo una inesperada revelación que involucra al actual mandatario Abelardo De La Espriella.

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Según sus declaraciones, durante la visita a su colega en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, pudo percibir que se encuentra consciente, aunque aseguró que no dimensiona lo que pasó ni las múltiples muestras de solidaridad que ha recibido tras la tragedia por parte de sus fans, colegas y otras importantes figuras públicas.

“Está bien y consciente de todo lo que le pasó, es que él estaba despierto, él siempre estuvo consciente”, dijo en medio de su intervención.

Además, recordó el llamado que le hicieron sus seguidores a finales de octubre, como muestra de cariño y respeto por el proceso que se encuentra atravesando Kbeto, así como otros integrantes de la banda y las víctimas mortales que dejó el siniestro vial, ocurrido en las carreteras del departamento del Cesar.

De acuerdo con Peter Manjarrés, la esposa de Kbeto le contó los gestos de sorpresa que hizo el artista al informarle su decisión de lanzar su último álbum sin festejos. “Él está impresionado, no dimensiona todo lo que pasó”, detalló.

Posteriormente, el intérprete de Te empeliculaste afirmó que, durante su permanencia en la clínica, el artista ha recibido varias visitas, entre ellas la del presidente de la República, De La Espriella.

“Allá estuvo también el presidente de la República visitándolo”, dijo, aunque hasta ahora ninguno de los familiares de Kbeto Zuleta ha revelado detalles sobre la presencia del mandatario en el centro médico.

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Durante el diálogo con los locutores de esta cadena radial, Manjarrés fue enfático en señalar que su colega aún no comprende la magnitud de la tragedia que terminó con la vida de tres de sus compañeros de agrupación.

“Él no dimensiona lo que pasó porque yo me imagino que no le han dicho todo lo de los muertos, me imagino. Entonces no dimensiona, pese a lo que le pasó, no dimensiona toda la solidaridad que ha tenido”, expresó, dejando claro que su proceso de recuperación, aunque ha sido un poco lento por las intervenciones a las que se ha tenido que someter, iría por muy buen camino.