Viernes, 30 de octubre de 2026
ISSN 2745-2794
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Sin Filtro con Peter Manjarrés: “Mi vida ha sido una película”
El cantante narra su historia de película y las anécdotas que lo han acompañado a lo largo de su exitosa carrera como el caballero del vallenato.