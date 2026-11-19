A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante de música llanera Jhon Onofre rompió el silencio sobre el asesinato de su mánager, Iván Camilo Martínez, ocurrido durante la noche del miércoles 18 de noviembre en Villavicencio Meta.

En su publicación, el artista rechazó lo ocurrido luego de que un hombre armado ingresara a la cancha sintética La Tribuna, ubicada cerca del barrio Samán de la Rivera, donde se encontraba su representante y le disparara en tres oportunidades sin mediar palabra.

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“Con profundo dolor, Jhon Onofre y su equipo lamentan el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y líder, Camilo Martínez”, escribió en un mensaje compartido desde sus redes este jueves 19 de noviembre.

Y agregó: “Rechazamos todo acto de violencia. La vida debe respetarse”.

Asimismo, el artista hizo una petición especial a sus seguidores para evitar difundir información falsa sobre lo ocurrido, haciendo un llamado a la prudencia y respeto “mientras se desarrolla la investigación correspondiente”.

Por otro lado, manifestó su solidaridad con los familiares de Martínez y aseguró que su fallecimiento deja un enorme vacío en su equipo de trabajo y en quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él.

“Camilo fue un hombre bondadoso, creativo y amable. Un hijo, papá, esposo, amigo y líder que siempre veló por el bienestar de los demás y que deja una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, anotó.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Iván Camilo Martínez?

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el homicidio ocurrió aproximadamente a las 11:05 de la noche del miércoles 18 de noviembre, en un establecimiento comercial y deportivo, situado en el kilómetro 4 de la vía que comunica a Villavicencio con Acacías.

En el lugar se encontraba el representante artístico, de 38 años, compartiendo con otras tres personas, cuando fueron sorprendidos por la violenta irrupción del sicario, quien, tras perpetrar el ataque, huyó rápidamente de la escena en una motocicleta.

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Desde el Comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio, dieron a conocer que, tras lo sucedido, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) llegaron al establecimiento para realizar la inspección técnica del lugar y recolectar información que permita establecer las causas de este hecho que viste de luto al folclor llanero. De igual manera, el proceso será clave para identificar a los responsables.

Por otro lado, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar o suministrar información que contribuya al esclarecimiento del caso.