Tras el doloroso fallecimiento de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la vida de María Claudia Tarazona dio un giro de 180 grados. Desde ese momento, la mujer ha tenido que afrontar una realidad difícil de asimilar, mientras intenta reconstruir su vida en medio del duelo.

A medida que afronta esta situación, Tarazona ha recurrido varias veces a sus redes sociales para compartir con sus seguidores y personas cercanas algunas reflexiones y detalles de este complejo proceso, dejando ver cómo enfrenta día a día la ausencia de quien fue su compañero de vida y padre de su hijo menor.

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En una de sus publicaciones recientes, la viuda del político hizo estremecer el corazón de muchos tras compartir un conmovedor mensaje con el que transmitió ese peso de su pérdida y el esfuerzo que hace todos los días para aprender a vivir con ese vacío en su hogar.

“Aprendiendo a vivir sin ti, aferrada a tu amor, al dolor que me recuerda cuando te amo y cuánta falta me haces”, señalaba parte del texto que compartió desde las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Sus emotivas palabras estuvieron acompañadas de una fotografía frente al mar donde aparece sonriente junto a Miguel Uribe Turbay. Según su publicación, esa escena rememora uno de los momentos especiales que alcanzaron a compartir en vida en noviembre de 2024.

Con su mensaje, María Claudia Tarazona reconoce que el dolor que enfrenta a diario le recuerda cuánto quiso al fallecido senador y cuánto lo extraña. Sin embargo, lejos de quedarse “sumergida” en este sentimiento, también expuso la valentía con la que se exige a sí misma avanzar poco a poco con el propósito de cumplir con la última promesa que le hizo.

Según anotó la mujer en su emotiva dedicatoria, el 10 de agosto, un día antes de confirmar su deceso, decidió prometerle continuar con su vida y vivirla de manera extraordinaria, como la que ambos siempre vivieron y que, afirmó, él quería para los dos.

Publicación María Claudia Tarazona Foto: Instagram @maclaudiat

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“Cumpliendo mi promesa, la última que te hice el 10 de agosto, de vivir una vida extraordinaria, como la que siempre vivimos y querías para nosotros”, agregó.

Por último, María Claudia escribió “descansa, amor mío”, antes de señalar que poco a poco está cumpliendo su tarea y agradecer a Dios mientras también le pide ayuda para seguir con la voluntad y fortaleza de cumplir aquello que considera un compromiso pendiente con el padre de su hijo.