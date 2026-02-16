Gente

María Claudia Tarazona destapó el angustioso instante cuando supo del atentado a Miguel Uribe Turbay: “Podía perder la pierna”

La esposa del fallecido senador habló de las decisiones cruciales que tuvo que tomar para evitar la muerte en ese momento.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

16 de febrero de 2026, 12:52 p. m.
María Claudia Tarazona reveló la situación.
María Claudia Tarazona reveló la situación. Foto: La sala de Laura Acuña

María Claudia Tarazona despertó una oleada de reacciones en redes sociales y en medios de comunicación del país, a raíz del duro episodio que enfrentó tras la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay.

La abogada atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida a mediados de 2025, cuando el senador fue víctima de un atentado en Bogotá. Aunque ambos lucharon con esperanza por superar las consecuencias de aquel hecho, el precandidato presidencial falleció, dejando un profundo dolor y un vacío irreparable en el seno de su familia.

A pesar del golpe emocional, María Claudia Tarazona decidió mantenerse firme y seguir adelante. Con fortaleza y resiliencia, centró sus esfuerzos en acompañar y proteger a sus cuatro hijos, quienes también afrontan la ausencia de Miguel Uribe Turbay, intentando reconstruir su vida en medio del duelo y la memoria de quien fue una figura fundamental para ellos.

María Claudia Tarazona reveló que no descarta considerar una eventual fórmula vicepresidencial en estas elecciones

Sin embargo, recientemente, Tarazona concedió una entrevista a Laura Acuña, para La sala de Laura Acuña, en la que habló de todo este proceso que ha llevado desde el año pasado.

Gente

Andrés Montoya, expresentador de ‘Noticias Caracol’, contó decisión que tomó y cómo le explicó a su hijo: “Se hizo a la idea”

Gente

Luto en el cine: murió Robert Duvall, famoso actor recordado por ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, a los 95 años

Gente

Taliana Vargas reveló que tiene “influenza tipo 2″; confesó por qué empeoró e hizo una petición: “Háganle un favor a la humanidad”

Gente

Paola Jara mostró situación que vive con su hija y subió mensaje por camino que tomó: “Uy, Dios mío”

Gente

Hijas del expríncipe Andrés, salpicadas por el escándalo de Epstein: fueron mencionadas en extraños correos

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 16 de febrero

Gente

Padre Chucho apareció en silla de ruedas y generó preocupación entre sus seguidores: contó la verdad de lo que le pasó

Gente

María Claudia Tarazona, entre lágrimas, confesó cómo le contó a su hijo sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Papá no lo logró”

Política

María Claudia Tarazona reveló que no descarta considerar una eventual fórmula vicepresidencial en estas elecciones

Gente

María Claudia Tarazona publicó doloroso mensaje por cumpleaños de Miguel Uribe Turbay; sería el número 40: “He llorado tanto por ti”

La esposa del fallecido senador se centró en cómo fue aquel instante en el que se enteró del atentado, asegurando que esos minutos llegaron a ser cruciales para ella. En sus declaraciones, precisó que el tiempo se hizo eterno, al punto de que se lanzaba de los carros para intentar llegar más rápido.

“Cuando a mí me avisan que Miguel había recibido un disparo, salí yo como una loca en el carro con mi hija Isabella hacia Fontibón. Fueron 45 minutos que se me hicieron eternos; yo en ese trayecto me tiré tres veces del carro porque había trancón. En medio de la angustia, yo pensé que podía llegar más rápido corriendo que en el carro”, dijo.

YouTube video XOlhv--s5DA thumbnail

Lo más duro fue llegar al lugar y ver la escena, contemplando el panorama en el que un médico la puso a decidir, pues su esposo podía morir o perder una extremidad.

Cuando yo llego y encuentro toda la situación y después tomar la decisión de tener que trasladar a Miguel hacia la Santa Fe. Fue muy duro porque el médico nos dijo que teníamos un tiempo muy corto para decidir y que podía morir y perder la pierna”, relató, bastante afectada.

Más de Gente

Andrés Montoya, periodista y presentador.

Andrés Montoya, expresentador de ‘Noticias Caracol’, contó decisión que tomó y cómo le explicó a su hijo: “Se hizo a la idea”

Robert Duvall

Luto en el cine: murió Robert Duvall, famoso actor recordado por ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, a los 95 años

Taliana Vargas confirma problema de salud desde un centro médico

Taliana Vargas reveló que tiene “influenza tipo 2″; confesó por qué empeoró e hizo una petición: “Háganle un favor a la humanidad”

María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona destapó el angustioso instante cuando supo del atentado a Miguel Uribe Turbay: “Podía perder la pierna”

Paola Jara

Paola Jara mostró situación que vive con su hija y subió mensaje por camino que tomó: “Uy, Dios mío”

Princesa Beatriz de York y princesa Eugenia de York durante el funeral de la reina Elizabeth II en Westminster Abbey el 19 de septiembre de 2022.

Hijas del expríncipe Andrés, salpicadas por el escándalo de Epstein: fueron mencionadas en extraños correos

Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 16 de febrero

El padre Chucho

Padre Chucho apareció en silla de ruedas y generó preocupación entre sus seguidores: contó la verdad de lo que le pasó

Bad Bunny despertó reacciones con momento que vivió en concierto.

Mujer ahorcó a Bad Bunny en pleno concierto y dejó video como evidencia del inesperado momento; así reaccionó el cantante

María Claudia Tarazona confesó cómo le contó a su hijo Alejandro que su papá había muerto.

María Claudia Tarazona, entre lágrimas, confesó cómo le contó a su hijo sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Papá no lo logró”

Noticias Destacadas