María Claudia Tarazona destapó el angustioso instante cuando supo del atentado a Miguel Uribe Turbay: “Podía perder la pierna”

María Claudia Tarazona despertó una oleada de reacciones en redes sociales y en medios de comunicación del país, a raíz del duro episodio que enfrentó tras la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay.

La abogada atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida a mediados de 2025, cuando el senador fue víctima de un atentado en Bogotá. Aunque ambos lucharon con esperanza por superar las consecuencias de aquel hecho, el precandidato presidencial falleció, dejando un profundo dolor y un vacío irreparable en el seno de su familia.

A pesar del golpe emocional, María Claudia Tarazona decidió mantenerse firme y seguir adelante. Con fortaleza y resiliencia, centró sus esfuerzos en acompañar y proteger a sus cuatro hijos, quienes también afrontan la ausencia de Miguel Uribe Turbay, intentando reconstruir su vida en medio del duelo y la memoria de quien fue una figura fundamental para ellos.

María Claudia Tarazona reveló que no descarta considerar una eventual fórmula vicepresidencial en estas elecciones

Sin embargo, recientemente, Tarazona concedió una entrevista a Laura Acuña, para La sala de Laura Acuña, en la que habló de todo este proceso que ha llevado desde el año pasado.

La esposa del fallecido senador se centró en cómo fue aquel instante en el que se enteró del atentado, asegurando que esos minutos llegaron a ser cruciales para ella. En sus declaraciones, precisó que el tiempo se hizo eterno, al punto de que se lanzaba de los carros para intentar llegar más rápido.

“Cuando a mí me avisan que Miguel había recibido un disparo, salí yo como una loca en el carro con mi hija Isabella hacia Fontibón. Fueron 45 minutos que se me hicieron eternos; yo en ese trayecto me tiré tres veces del carro porque había trancón. En medio de la angustia, yo pensé que podía llegar más rápido corriendo que en el carro”, dijo.

Lo más duro fue llegar al lugar y ver la escena, contemplando el panorama en el que un médico la puso a decidir, pues su esposo podía morir o perder una extremidad.

“Cuando yo llego y encuentro toda la situación y después tomar la decisión de tener que trasladar a Miguel hacia la Santa Fe. Fue muy duro porque el médico nos dijo que teníamos un tiempo muy corto para decidir y que podía morir y perder la pierna”, relató, bastante afectada.