María Claudia Tarazona reveló que no descarta considerar una eventual fórmula vicepresidencial en estas elecciones

A seis meses del asesinato que conmocionó al país en el barrio Modelia de Bogotá, María Claudia Tarazona decidió hablar públicamente sobre la pérdida de su esposo, el senador Miguel Uribe Turbay, quien murió tras un atentado sicarial que aún investigan las autoridades.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista concedida a El Tiempo fue su afirmación de que, aunque no tenía un papel público protagónico, acompañó durante quince años el proyecto político de su esposo.

“Desde un lugar humilde y sin ninguna pretensión distinta a que al país le vaya bien, si hay alguna posibilidad de que mi nombre pueda ayudar a salvar a Colombia y recuperar la democracia, lo pensaría. Yo creo que represento a las víctimas, una tragedia que le dolió a todo el país”, señaló Tarazona en diálogo con el medio citado.

Luego, agregó que: “Me duele profundamente lo que está pasando hoy en la situación política. Si hay algo que yo pueda hacer para recuperar el rumbo de Colombia, probablemente lo pensaría, pero tendría que ser una situación no hipotética, sino específica, dependiendo con quién y cómo. Creo que es muy pretencioso pensar que yo podría hacer eso, pero más o menos por ahí estaría esa línea”.

María Claudia Tarazona volvió a conceder una entrevista en la que reveló detalles inéditos sobre el atentado y la muerte de Miguel Uribe Turbay. Foto: Instagram @maclaudiat / @lasaladelauraacuna

Además, aprovechó para rechazar invitaciones para aspirar a cargos públicos, aunque no descarta considerar una eventual fórmula vicepresidencial en el futuro. También afirmó que no identifica una candidatura sólida frente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a quienes calificó como populistas.

“Veo que la política está dividida como nunca y es muy paradójico porque está dividida por dos extremos. El populismo es la histeria de los políticos y tenemos dos extremos que están jugando con el miedo y que le pueden hacer un daño terrible al país. No importa si son de izquierda o de derecha, el populismo realmente es lo mismo (...) Lo que representa Iván Cepeda es, obviamente, el populismo en su máxima expresión, y lo que representa Abelardo de la Espriella es el populismo de derecha. Pero no son solo ellos; hay otros candidatos que se parecen y que sin recorrer el país ni conocerlo, aterrizan con afán de ser presidentes”, precisó la viuda del fallecido senador.

Estas afirmaciones no son recientes: en entrevista con Semana en diciembre de 2025, María Claudia Tarazona ya había dejado abierta la posibilidad de incursionar en la política electoral, pues considera que en los últimos 15 años de su vida se ha dedicado a esto: “Lo sé hacer, lo he hecho y lo hice al lado del mejor, aprendí del mejor”, indicó.

María Claudia Tarazona dio a conocer por primera vez la gravedad de la lesión que causó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Foto: Archivo/Semana

Nuevos detalles sobre el atentado y la muerte de Miguel Uribe

Durante una reciente entrevista concedida por Tarazona a La Sala de Laura Acuña, dio a conocer por primera vez la gravedad de la lesión que causó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque el equipo médico hizo todo lo posible por salvarlo, el daño provocado por el atentado fue irreversible desde el inicio.

“Nunca había visto imágenes. Me impactó muchísimo. El disparo fue en la mitad del cerebro, la bala entra y cae en la parte superior de la cabeza. La inflamación era gigantesca, el daño era muy grande (…) Mi vida durante 66 días fue estar en una UCI; yo me levantaba y decía ‘Miguel’ (…) El escenario en el que nadie quiere estar”, según fragmentos de la entrevista difundidos en redes sociales, en los que se observa a Tarazona visiblemente afectada, con la voz entrecortada y tratando de contener el llanto.