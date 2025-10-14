Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Cerebro” del atentado seguirá en la cárcel

En decisión de segunda instancia, un juez de conocimiento de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro cancelario contra Daniel Barragán Ovalle, señalado por la Fiscalía General de ser el “cerebro” del atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Para el juez, la medida es la más necesaria y así evitar una fuga de Barragán Ovalle, “lo que afectaría la recta administración de justicia y el desarrollo del proceso penal”.

Igualmente, tuvo en cuenta la gravedad de los cargos imputados (tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos).