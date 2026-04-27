El drama de la guerra: menores heridos por minas en Nariño reciben ayuda humanitaria en Cali

Cali se ha convertido en el refugio y centro de esperanza para las familias de tres menores de edad que resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Laguna, departamento de Nariño.

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Ante la complejidad de sus lesiones, los niños fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario del Valle (HUV), donde permanecen bajo estricta supervisión médica especializada.

En respuesta a esta tragedia, la Secretaría de Bienestar Social de la capital vallecaucana activó de inmediato un protocolo integral de ayuda humanitaria para garantizar el bienestar de los núcleos familiares que se vieron afectados por este hecho de violencia.

Acompañamiento de la Alcaldía a familias de menores que están siendo atendidos en el Hospital Universitario del Valle Foto: Alcaldía de Cali API

La intervención institucional, liderada por la administración del alcalde Alejandro Eder, busca asegurar que los padres y familiares cuenten con las condiciones mínimas de dignidad mientras sus hijos enfrentan sus procesos de recuperación.

A través de la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas, se dispuso la ubicación de los familiares en hogares de paso, donde tienen acceso garantizado a alimentación, alojamiento, higiene personal y espacios de descanso, permitiéndoles una permanencia estable en la ciudad sin preocuparse por la logística de su estadía.

Compromiso con la protección de la niñez

La subsecretaria de Atención Integral a Víctimas, Adriana Loaiza Guzmán, expresó un enérgico rechazo frente a la persistencia del conflicto armado en los territorios y el impacto devastador que este tiene sobre los menores.

“Lamentamos profundamente este suceso y que sean nuestros niños quienes continúen siendo víctimas del conflicto armado, hago un llamado a proteger a la niñez, para que cuenten con entornos seguros, estudiando, jugando y con todas las garantías necesarias para su desarrollo”, manifestó la funcionaria.

Loaiza Guzmán también ratificó el compromiso de la administración con Anderson Paz Isarama, Erik Alduber Quintero Villada y Moisés Guerrero Candelo.

El equipo psicosocial de la Alcaldía ya ha iniciado acciones de intervención social, brindando espacios de escucha activa y contención emocional para los padres, reconociendo las profundas secuelas que deja este tipo de eventos victimizantes.

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Un llamado a la no revictimización

El informe institucional tras la visita médica resalta la importancia de la articulación entre entidades para evitar que las familias sufran procesos de revictimización al llegar a una ciudad ajena.

Desde la administración de Cali se rechazan todo este tipo de actos violentos que generan dolor en las familias. Foto: Alcaldía de Cali API

La meta de la Alcaldía es fortalecer el seguimiento integral y la atención continua, asegurando que los derechos de estas poblaciones sean protegidos de manera efectiva.

Mientras los especialistas del Hospital Universitario del Valle trabajan por la estabilización física de los menores, el Distrito se enfoca en la estabilización familiar a través de este tipo de acciones.