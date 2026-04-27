Las dudas frente a la metodología utilizada en la encuesta de Invamer que muestra imbatible a Iván Cepeda

La más reciente encuesta de la firma Invamer, divulgada por Noticias Caracol y Blu Radio el pasado 26 de abril, ha generado una fuerte polémica en redes sociales por cuestionamientos a su metodología.

La encuesta mostró a un Iván Cepeda imbatible, con un 44,3% de la intención del voto. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella registra un 21,5%, seguido por Paloma Valencia, quien sacó un 19,8%.

En segunda vuelta, Cepeda gana en ambos escenarios, con un 54,6% contra De la Espriella y un 51,2% contra Valencia.

De acuerdo con publicaciones de expertos en redes sociales, la medición fue diseñada de tal manera que estaría inflando al candidato del Pacto Histórico.

De acuerdo con el científico de datos @cryptobasenji, que analiza las encuestas que se llevan a cabo en Colombia, las fallas en la metodología comienzan con el hecho de que reportan una tasa de no-respuesta del 72,5%.

“Por cada cuatro puertas a las que tocaron los encuestadores, tres personas se negaron a participar. Ese dato debe tratarse como la pieza de metadata más importante de todo el documento. Todo lo demás se deriva de ahí“, dijo el científico de datos.

Con esa tasa de rechazo, afirmó, “los 3.800 encuestados publicados no constituyen una muestra aleatoria y representativa del electorado colombiano, sino una bolsa autoseleccionada de personas dispuestas a recibir a un desconocido en su casa y responder preguntas políticas de manera presencial. Y esa bolsa tiene sesgos demográficos y políticos previsibles”.

Time to talk methodology, because this is where Invamer's structural bias becomes visible.



The technical sheet reports a non-response rate of 72.50%!!!! LOL 😂



For every four doors the surveyors knocked, three people refused to participate. Treat that number as the single most… pic.twitter.com/mYkvA8OFYJ — Basenji (@cryptobasenji) April 27, 2026

Además, afirma que quienes rechazaron la encuesta son personas en edades laborales entre los 30 y 40 años, con restricciones de tiempo y preocupaciones de privacidad. Precisamente en la población en la que mejor se desempeñan Valencia y De la Espriella.

Y destacó que quienes sí respondieron son mayores de 55 años, que corresponden el 26,3% de la muestra; estratos 1 y 2 combinados, que son el 51,4% de los encuestados; amas de casa, pensionados y desempleados, que son el 30%, y población rural, que corresponde al 22,4%.

Look at who actually responded. From the demographics section:



- Age 55 and over: 26.3% of the sample

- Strata 1 and 2 combined: 51.4%

- Homemakers, retirees, and unemployed combined: 30.0%

- Rural: 22.4%



This sample skews older, lower-strata, and more economically inactive… pic.twitter.com/6IoQXUvkX6 — Basenji (@cryptobasenji) April 27, 2026

“La muestra está inclinada hacia personas mayores, de estratos más bajos y con mayor inactividad económica que la población colombiana en edad de votar“, dice el análisis.

Además, aseguró que las zonas en las que encuestaron también hacen parte del posible sesgo, dado que consultaron a personas en municipios como Litoral del San Juan y Medio Atrato (Chocó), Tumaco y Cumbal (Nariño) y Saravena (Arauca).

The poll itself confirms the territorial dynamic. Page 53, asked of all 3,800 respondents:



FARC dissidents and the ELN are ideologically aligned with the Petrismo project, have publicly opposed right-wing candidates throughout 2024 and 2025, and have a documented track record of… pic.twitter.com/BQE8CeRPuk — Basenji (@cryptobasenji) April 27, 2026

“Cada uno de esos municipios tiene presencia documentada de grupos armados con una preferencia electoral”, se lee en el trino.

De esa forma, surgen nuevas dudas frente a la metodología de Invamer, que podría beneficiar a quien muestra como puntero e imbatible ganador de las elecciones presidenciales.