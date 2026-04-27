El Ejército confirmó el hallazgo de un depósito ilegal de explosivos de la guerrilla del ELN en el departamento de Antioquia. El lugar, acondicionado de manera artesanal para esconder los elementos peligrosos, dijo el Ejército, se logró ubicar gracias al agudo olfato de Princesa, una perra antiexplosivos.

Elementos que estaban escondidos entre la selva en Antioquia. Foto: Ejército

“El olfato del canino Princesa permitió al Ejército ubicar un depósito ilegal de la comisión mixta del ELN y del grupo residual 36 de las Farc en Antioquia”, indicó el Ejército.

Agregó la institución militar: “En desarrollo de operaciones ofensivas, enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n°.7 de la Séptima División del Ejército, lograron en las últimas horas la ubicación de un depósito ilegal perteneciente a la comisión mixta conformada por terroristas del frente Capitán Mauricio del ELN y de la Estructura 36 de grupos residuales de las Farc, en el nordeste del departamento de Antioquia".

Elementos decomisados gracias a Princesa. Foto: Ejército

Así mismo, indicó la institución castrense que “el hallazgo, que se produjo en la vereda Los Trozos, del municipio de Anorí, permitió a los uniformados la ubicación de más de 1.000 cartuchos de diferente calibre, una granada de mortero de 40 mm, tres proveedores, al igual que un dron, dos controles para el manejo del mismo, 10 radios de comunicación y dos baterías para los mismos”.

Sobre otro material encontrado en el sitio, indicó la institución militar: “Fueron encontrados 100 detonadores aneléctricos, un rollo de cable dúplex, dos uniformes camuflados, un uniforme de policía, dos hamacas, cuatro brazaletes con la identificación de los dos grupos ilegales, tres libretas de apuntes y ocho libros alusivos a temas doctrinales y de directrices del ELN”.

Frente a Princesa, explicó el Ejército que es “un ejemplar canino de la raza belga malinois, de 26 meses de edad, quien, con su olfato, instinto y entrenamiento, pudo detectar un rastro sospechoso dentro del área de la operación, y, guiando a los uniformados, permitió que estos pudieran encontrar lo que allí tenían oculto los integrantes de mencionado grupo criminal”.