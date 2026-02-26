El Ejército frustró en las últimas horas un atentado terrorista de las disidencia de las Farc de alias Calarcá en el departamento del Tolima.

Militares reportando la ubicación de explosivos de Calarcá en el Tolima. Foto: Ejército

Al igual que los héroes humanos, en esta ocasión Rocky, un perro antiexplosivos salvó a la tropa de caer en el campo minado por parte de los criminales.

Según el Ejército, “lograron la neutralización de acciones terroristas tras la destrucción controlada de múltiples artefactos explosivos en la vereda El Real, del municipio Rovira, al parecer instalados por el grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Joaquín González”.

Soldados ubican explosivos en medio de una operación militar en el Tolima. Foto: Ejército

Añadió la autoridad militar que “en total fueron 43 dispositivos explosivos improvisados que serían activados para atacar la fuerza pública desplegada en la zona y para afectar la tranquilidad de los habitantes del suroccidente del Tolima. Fue así que, gracias a la pericia del binomio canino antiexplosivos y con la información de inteligencia militar, se ubicaron y posteriormente, tras acordonar el lugar, se llevó a cabo su destrucción”.

Sobre el habilidoso canino, fuentes militares confirmaron que lleva en el grupo antiexplosivos tres años, logrando resultados similares en ocasiones anteriores.

La arriesgada maniobra, se logró también gracias a la relación y adiestramiento de Rocky con su líder, el soldado profesional Narváez.

Entre los dos lograron ubicar el material bélico que tenían listos las disidencias de las Farc de Calarcá para cometer un acto terrorista de grandes proporciones en el Tolima.

Ejército encuentra explosivos de alias Calarcá en el Tolima. Foto: Ejército

Es de recordar que alias Calarcá se encuentra en negociaciones de paz del gobierno Petro. En medio de las conversaciones Calarcá y sus hombres han cometido graves hechos de orden público, como minar un campo donde aterrizaba un helicóptero de la Policía, donde fueron asesinados 13 uniformados.

Pese al grave hecho, el presidente Gustavo Petro, decidió mantener las conversaciones de paz con el grupo criminal que se ha fortalecido durante el actual gobierno.