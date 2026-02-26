Nación

Rocky, el perro que le salvó la vida a los miembros de una unidad militar al descubrir explosivos en el Tolima

El canino ubicó 43 dispositivos explosivos improvisados que serían activados para atacar a la fuerza pública.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 4:15 p. m.
En la imagen, el soldado profesional Narváez y guía de alias Rocky.
En la imagen, el soldado profesional Narváez y guía de alias Rocky. Foto: Ejército

El Ejército frustró en las últimas horas un atentado terrorista de las disidencia de las Farc de alias Calarcá en el departamento del Tolima.

Militares reportando la ubicación de explosivos de Calarcá en el Tolima.
Militares reportando la ubicación de explosivos de Calarcá en el Tolima. Foto: Ejército

Al igual que los héroes humanos, en esta ocasión Rocky, un perro antiexplosivos salvó a la tropa de caer en el campo minado por parte de los criminales.

Según el Ejército, “lograron la neutralización de acciones terroristas tras la destrucción controlada de múltiples artefactos explosivos en la vereda El Real, del municipio Rovira, al parecer instalados por el grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Joaquín González”.

Soldados ubican explosivos en medio de una operación militar en el Tolima.
Soldados ubican explosivos en medio de una operación militar en el Tolima. Foto: Ejército

Añadió la autoridad militar que “en total fueron 43 dispositivos explosivos improvisados que serían activados para atacar la fuerza pública desplegada en la zona y para afectar la tranquilidad de los habitantes del suroccidente del Tolima. Fue así que, gracias a la pericia del binomio canino antiexplosivos y con la información de inteligencia militar, se ubicaron y posteriormente, tras acordonar el lugar, se llevó a cabo su destrucción”.

Nación

De la tragedia de Armero al Urabá: algunas de las erupciones más devastadoras que han marcado la historia de Colombia

Cali

Fue hallada con vida Ana Libia Güetio, candidata a las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz que había sido reportada como desaparecida

Nación

Exsenador Efraín Torrado fue condenado a ocho años de prisión por el carrusel de la contratación, en Bogotá

Nación

Óscar Santiago Gómez, presunto asesino de la periodista Laura Camila Blanco, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Bucaramanga

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

Bogotá

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

Nación

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

Política

“Responderemos a sus amenazas”: alias Calarcá, jefe de las disidencias, habló sobre el anuncio del MinDefensa de endurecer la ofensiva militar contra las Farc

Nación

Polémica: en libertad alias Leopoldo, negociador de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá

Armenia

Calarcá, Quindío, sufrió varias emergencias esta tarde, incluidos un temblor de tierra, una granizada y la caída de un enorme árbol: este es el saldo

Sobre el habilidoso canino, fuentes militares confirmaron que lleva en el grupo antiexplosivos tres años, logrando resultados similares en ocasiones anteriores.

La arriesgada maniobra, se logró también gracias a la relación y adiestramiento de Rocky con su líder, el soldado profesional Narváez.

Entre los dos lograron ubicar el material bélico que tenían listos las disidencias de las Farc de Calarcá para cometer un acto terrorista de grandes proporciones en el Tolima.

Ejército encuentra explosivos de alias Calarcá en el Tolima.
Ejército encuentra explosivos de alias Calarcá en el Tolima. Foto: Ejército

Es de recordar que alias Calarcá se encuentra en negociaciones de paz del gobierno Petro. En medio de las conversaciones Calarcá y sus hombres han cometido graves hechos de orden público, como minar un campo donde aterrizaba un helicóptero de la Policía, donde fueron asesinados 13 uniformados.

Pese al grave hecho, el presidente Gustavo Petro, decidió mantener las conversaciones de paz con el grupo criminal que se ha fortalecido durante el actual gobierno.

Más de Nación

Miles de edificaciones fueron arrasadas y saqueadas después por inescrupulosos que no se conmovieron con la terrible tragedia. Crédito: Archivo Semana / Carlos Linares Pinzón.

De la tragedia de Armero al Urabá: algunas de las erupciones más devastadoras que han marcado la historia de Colombia

Ana Libia Güetio, candidata a la Cámara Especial de Paz.

Fue hallada con vida Ana Libia Güetio, candidata a las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz que había sido reportada como desaparecida

El exsenador Efraín Torrado (centro) fue condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Exsenador Efraín Torrado fue condenado a ocho años de prisión por el carrusel de la contratación, en Bogotá

Óscar Santiago Gómez y Laura Camila Blanco

Óscar Santiago Gómez, presunto asesino de la periodista Laura Camila Blanco, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Este es el soldado que fue hallado muerto.

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

La longaniza es un tipo de embutido similar al chorizo, pero con un sabor y preparación únicos.

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

x

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

El abogado de Miguel Uribe Turbay reaccionó a la captura de alias El Costeño.

Fiscalía acusó formalmente a alias el Costeño por ser el cerebro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Los dos protagonizaron un nuevo cruce.

Juez declara improcedente tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por publicación en X

Noticias Destacadas