La crisis de orden público le sigue pasando factura a los colombianos: Fuerzas Militares reportaron un secuestro masivo en Buenaventura

Las Fuerzas Militares reportaron el rescate de ocho personas en Buenaventura, entre las que se encontraba un menor de edad. Sin embargo, la autoridad aseguró que luego de varias labores de inteligencia se logró rescatar a quienes habían sido privadas de la libertad.

“Gracias a una llamada a la #Línea147 y a la rápida reacción operacional, tropas del Gaula Militar Buenaventura logran rescatar a ocho personas, entre ellas un menor de edad, que habían sido secuestradas en el sector de Limones”, dijo la autoridad militar.

Agregaron las Fuerzas Militares que “de inmediato, las unidades desplegaron un operativo que permitió ubicar el lugar donde estarían las víctimas. Durante la intervención, los secuestradores emprendieron la huida al percatarse de la presencia de la Fuerza Pública”.

Los Shottas son los responsables del secuestro masivo en Buenaventura, según las FF.MM. Foto: Fuerzas Militares

Así mismo indicó la autoridad castrense quién estaría detrás del secuestro masivo. “El secuestro habría sido perpetrado por cinco integrantes del grupo delincuencial organizado Los Shottas, presuntamente bajo las órdenes de alias Nando. Según las primeras hipótesis, los delincuentes buscaban apoderarse de la lancha en la que se movilizaban las víctimas, debido a que esta tendría un doble fondo que sería utilizado para el transporte de sustancias ilícitas”, revelaron.

Por último, dijeron las Fuerzas Militares que “las operaciones continúan en la zona con el propósito de ubicar y capturar a los responsables de este hecho, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer las circunstancias del secuestro y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.

Sobre Los Shottas hay que recordar que se trata de una de las organizaciones más peligrosas del Valle del Cauca, que delinque en la región de Buenaventura. Esta organización de crimen urbano mantiene una guerra sin límites con Los Espartanos, que también delinque en la misma región del país.

Operativo de rescate en Buenaventura. Foto: Fuerzas Militares

Aunque las estructuras han intentado hacer treguas de paz, en varias ocasiones se han roto y han generado una estela de sangre y muerte.