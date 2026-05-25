Secuestran a hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán: hombres armados se lo llevaron

Los secuestros en el departamento de Arauca no cesan. Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, fue secuestrado la madrugada de este lunes, 25 de mayo por hombres armados que se lo llevaron cuando llegaba a su lugar de residencia.

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De acuerdo con la información preliminar, los criminales tomaron la ruta Tame hacia Rondón. Hay pánico entre la ciudadanía, mientras que la Fuerza Pública adelanta operaciones en la zona donde hay una fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc.

Guerrilla del ELN y su fuerte injerencia en Arauca. Foto: Guillermo Torres / Semana

El senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño Castro, por medio de su cuenta en la red social X, les pidió a las autoridades acelerar las operaciones necesarias para la ubicación del secuestrado.

“Rechazo categóricamente el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel en Tame. Hago un llamado urgente al respeto por su vida y su pronta liberación. Solicito a @DefensoriaCol y @DiocArauca su valiosa mediación humanitaria para lograr el regreso de Alfredo al seno de su familia”, dijo.

Entretanto, la Unidad Nacional de Líderes Sociales se pronunció por la misma red social, rechazando este nuevo hecho.

“Mientras @UNHumanRights recuerda esta semana que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. En Colombia, literalmente en tiempo real, hombres armados acaban de interceptar en Tame, Arauca, a Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde Alfredo Guzmán, llevándoselo con rumbo desconocido. @GobArauca @DefensoriaCol”, precisaron.

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Al mismo tiempo, señalaron que “Arauca es una de las zonas con mayor presencia e incidencia histórica del ELN, una estructura con enorme capacidad armada, control territorial y capacidad de ejecución”.

SEMANA conoció que desde el Ejército Nacional, junto con la Policía Nacional, adelantan coordinaciones con el fin de poder dar con el paradero del hijo del exalcalde de Tame, Arauca.

En esta zona de Colombia, los grupos ilegales atacan a la Fuerza Pública, pero también a la población civil.