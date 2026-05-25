La Policía reveló el mapa de riesgos de violencia para las próximas elecciones del 31 de mayo; hay 390 puntos complejos

El director de la Policía, el general William Rincón, reveló el mapa de riesgos electorales para las elecciones de la primera vuelta presidencial.

Fuerzas Militares lanzaron el Plan Democracia para el 2026. Foto: Registraduría Nacional

El alto mando de la Policía indicó que se hizo una radiografía al detalle de los posibles riesgos que se podrán presentar durante la próxima jornada de elecciones.

Dijo el general Rincón que se definieron dos criterios, los no violentos y los violentos. Explicó que bajo esos dos criterios se puso atención específica en 1090 municipios en 32 ciudades capitales donde se definieron 390 puntos de incidencia.

Explicó el general Rincón que los puntos complejos se obtienen de experiencias anteriores donde en elecciones pasadas se han registrado hechos violentos o que no van con el ejercicio electoral.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, indicó que las elecciones están garantizadas y, por el contrario, hizo un llamado para que en redes sociales no se incite a la desinformación y la polarización.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que uno de los riesgos de las elecciones es la desinformación. Foto: Semana

“El 31 de mayo no va a haber estallido social, habrá una fiesta democrática. Hemos visto demasiada desinformación en las redes sociales, generando polarización y odio; pedimos que denuncien a la gente que tenga la madurez y actúe a la altura de la democracia y que no sean irresponsables, ya mucha sangre se ha derramado como para tener comportamientos infantiles y demenciales beneficiando a la violencia”, dijo el Ministro de Defensa.

“Estaremos a mayor nivel de prueba para mostrar que Colombia elige con respeto y con libertad”, añadió el ministro Sánchez.

El General William Rincón, director general de la Policía, reveló el mapa de riesgo de las elecciones del próximo 31 de mayo. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Sobre el constreñimiento a la población civil por parte de grupos criminales, señaló el Ministro de Defensa que “si son capaces de asesinar, es difícil creerles porque son capaces de mentir. No hemos bajado la guardia, no nos hemos confiado y por ello desplegamos todas las capacidades. En esos sitios de riesgo existen amenazas y el constreñimiento, y algunos criminales lo hacen con las armas e infundiendo temor y zozobra a través de un catalizador como las redes sociales; en esos sitios hemos focalizado a la fuerza pública para que ese constreñimiento no ocurra”.