El Ministerio de Defensa anunció nuevas medidas de seguridad con las que se busca frenar la crisis de orden público en los departamentos de Huila y Tolima.

De acuerdo con la cartera de defensa, a los mencionados departamentos llegará un refuerzo de 900 hombres de la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez, anunció nuevas medidas para el Tolima y el Huila. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Además, indicó el Ministerio de Defensa que “el dispositivo vial se verá reforzado también con tres vehículos blindados que apoyarán las tropas que custodian la carretera que comunica estos dos departamentos”.

Las medidas, señaló la cartera de defensa, también hacen parte del paquete de acciones que se están tomando a nivel nacional con relación al Plan Democracia de cara a las elecciones del 31 de mayo.

El Ministerio de Defensa activó el Plan Democracia. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“En primer lugar, se confirmó que, de manera paulatina, en los próximos meses llegarán 813 soldados profesionales del Ejército Nacional y 120 patrulleros de la Policía Nacional, quienes serán desplegados estratégicamente para adelantar acciones ofensivas en contra de las estructuras criminales que delinquen en la región”, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Sobre el Plan Democracia, dijo el Ministro que “serán más de 246.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, quienes con capacidades aéreas, marítimas, fluviales y terrestres cubrirán cada uno de los puestos electorales acorde a como lo requiera cada situación”.

Agregó que “de igual manera se hará un monitoreo permanente con capacidades de ciberseguridad para detectar y contrarrestar hechos de desinformación, que puedan generar alteraciones”.

El Plan Democracia contempla varias estrategias en ciberseguridad. Foto: Policía Colombia

De otra parte, el alto funcionario recordó el ofrecimiento de recompensas por hasta 50 millones de pesos a quienes denuncien de manera efectiva y oportuna delitos electorales.

Para ello, se dispuso de las líneas gratuitas nacionales 107 y 157, donde podrán comunicarse durante las 24 horas del día y, con absoluta reserva, poner en conocimiento de las autoridades los hechos, y así contribuir al fortalecimiento de la democracia del país.