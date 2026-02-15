“Le dijeron no a la paz y sí al crimen”, así arranca la publicación que hizo el Ministerio de Defensa en sus redes sociales para reiterar la recompensa por los cabecillas de organizaciones criminales como las disidencias de las Farc y el ELN.

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, presentó un cartel con los más buscados por el asesinato de firmantes de paz y defensores de derechos humanos. Allí están los cabecillas de estos grupos criminales que estuvieron en mesas de diálogo con el Gobierno y que, según MinDefensa, escogieron la criminalidad.

El monto más grande de recompensa supera los 6.000 millones de pesos y deja en el primer renglón a alias Iván Mordisco de las disidencias de las Farc y alias Pablito del Ejército de Liberación Nacional (ELN), justamente quienes se sentaron a dialogar con el Gobierno, pero que se levantaron para continuar con las actividades criminales.

En el cartel se ubica otro listado de delincuentes, tres del ELN y uno más de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, todos señalados de ataques a la población civil, la Fuerza Pública y hechos de narcotráfico como dinamizador de la economía criminal que los mantiene con el músculo para delinquir.

En la lista están alias Pablito, alias Pablo Beltrán y alias Gabino, todos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el otro renglón está alias Marlon, señalado de liderar una red de tráfico de drogas al servicio de las disidencias de las Farc y principalmente de alias Iván Mordisco.

Justamente este domingo se conoció un operativo que permitió la captura de uno de los señalados cabecillas financieros de la estructura criminal de alias Marlon. Se trata de un delincuente conocido con el alias de Monchi y que, de acuerdo con las autoridades, se encargaba de apropiarse de las cosechas de campesinos en el departamento y venderlas en la capital del país.

“Dos integrantes del cartel del narcotráfico de alias Marlon, pertenecientes a las disidencias del narcotraficante alias Mordisco, se desmovilizaron y se sometieron a la justicia. Su decisión obedece a que no hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista, y también a la presión sostenida de las operaciones militares”, dijo el ministro de defensa, Pedro Sánchez.

Alias Monchi, cabecilla del ELN, capturado por el Ejército en Arauca. Foto: Suministrada (API)

El Ministerio de Defensa reiteró la recompensa en contra de estos cabecillas, advirtiendo a la comunidad y a quien quiera entregar información que se mantiene absoluta reserva de los datos que permitan llegar a la captura de los cabecillas de estas organizaciones criminales.