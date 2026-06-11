Primeras imágenes del hermano del alcalde de Pupiales capturado por narcotráfico y solicitado en extradición

La captura de Anival Rodrigo Belalcázar Gaón, hermano del también capturado alcalde de Pupiales, Nariño, Wylton Belalcázar Gaón, ocurrió por los mismos cargos que tienen a otro integrante de la familia Belalcázar Gaón en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

La historia de un alcalde y sus dos hermanos vinculados a un cartel del narcotráfico; serán extraditados

Son tres los hermanos Belalcázar Gaón capturados y solicitados en extradición por los Estados Unidos, todos por los delitos de concierto para fabricar y distribuir cocaína. A la Fiscalía de Colombia llegaron las solicitudes formales de extradición y, una a una, se hicieron efectivas.

La captura del alcalde de Pupiales, Wylton Belalcázar Gaón, se desarrolló en junio del año pasado. Seis meses después, el turno fue para su hermano Euler Rolando Belalcázar Gaón y ahora para el otro integrante de la familia: Anival Rodrigo, quien en la mañana de este jueves fue notificado de la orden de extradición.

SEMANA conoció detalles del procedimiento que permitió la captura de Anival Rodrigo y las imágenes con el operativo que adelantó el cuerpo técnico de investigaciones (CTI) con el apoyo del Ejército Nacional.

El expediente en contra del alcalde y sus hermanos se encuentra en la Corte del Distrito Sur de Misuri, en los Estados Unidos; allí se advierte cuál sería su participación en el denominado Cartel de La Guajira, una organización criminal que tiene a otros funcionarios públicos haciendo fila para montarse en un avión de la DEA.

La orden de extradición fue materializada por fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional Batallón de Inteligencia. Se advirtió que Anival era integrante de una “organización transnacional dedicada al envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y, posteriormente, a Estados Unidos”.

La captura de Anival Rodrigo Belalcázar Gaón, hermano del también capturado al alcalde de Pupiales, Nariño, Wylton Belalcázar Gaón, Foto: Suministrada

A través de diferentes herramientas, los hermanos Belalcázar Gaón tratan de evitar la extradición, atribuyendo incluso conexiones indígenas en el país, lo que resulta poco probable cuando el proceso se encuentra en esta instancia; cuando la justicia estadounidense los requiere por narcotráfico.