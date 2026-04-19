Movilizándose en una motocicleta de mediano cilindraje por el desierto de La Guajira reapareció en las últimas horas Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como Bendito Menor, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, y por quien el Gobierno ofreció recientemente una recompensa para dar con su paradero.

Este es alias Bendito Menor, el capo invisible del Caribe que amenazó al presidente Petro y burló una operación militar

El hombre luce sonriente y desafiante en un video grabado por su pareja sentimental, quien es copiloto. Todo esto, mientras se burla de la recompensa que existe en su contra y los operativos que se han realizado en La Guajira para detenerlo.

“Acá controlando todos los rincones, papi, conquistador hasta la muerte. Estamos aquí, ve”, dice Bendito Menor mientras acelera su motocicleta y mira, con actitud burlesca, el teléfono celular que sostiene su copiloto.

Allanaron la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, cabecilla de la organización criminal conocida como Los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada (API)

“Mil millones dando vuelta, relajadito, estamos es (inaudible por el ruido del motor de la motocicleta) Por todos los rincones de La Guajira, mira ve (...) sin tanto estrés, para que digan que es con la IA”, indica el cabecilla mientras hace una señal con su mano derecha donde porta un anillo de oro.

Al final del video, que circula en redes sociales desde la madrugada, su compañera sentimental —quien viste atuendos coloridos y una balaca— le da un beso en su mejilla. Todo esto acompañado de risas.

El más buscado

Alias Bendito Menor es, según un cártel de la Policía Nacional, el hombre más buscado en el departamento de La Guajira. Hace tres días, el Gobierno aumentó la recompensa por información que permita su captura.

La ‘nómina’ de alias el Bendito Menor en La Guajira. Sicarios pagados por los conquistadores de La Sierra

En enero pasado, Bendito Menor le envió una carta de dos páginas al presidente Gustavo Petro y al entonces ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, para ratificar su intención de buscar una salida negociada al conflicto armado en la región norte del país.

En la misiva, en la que aparece la firma, cédula y el logo de la organización criminal, aseguró que nunca amenazó al jefe de Estado ni está detrás de los graves hechos de violencia extrema que se han presentado recientemente en La Guajira.

Allanaron la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, cabecilla de la organización criminal conocida como Los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada (API)

“Considero necesario manifestar públicamente que varios de esos contenidos han sido manipulados o sacados de contexto, generando una narrativa que no corresponde de manera objetiva a la realidad”, señala uno de los apartes de la misiva.

Para el Gobierno, pese a estas palabras, Bendito Menor continuó con actividades delictivas y atentados en contra de la población civil y agentes de la Fuerza Pública.