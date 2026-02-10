La ‘nómina’ de alias el Bendito Menor en La Guajira. Sicarios pagados por los conquistadores de La Sierra

El Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), están por capturar a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o el Bendito Menor, cabecilla criminal que estuvo en los listados de delegados de paz en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Está desesperado y hasta la casa de la mamá fue allanada.

En el más reciente operativo de la Fiscalía cayó Javier Ipuana Narváez, alias Ware, de los delincuentes más buscados en el departamento de La Guajira, que estaba en Riohacha a cargo de las finanzas de la organización criminal conocida como los Conquistadores de La Sierra.

Javier Ipuana Narvaez alias Ware, capturado por la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

Mientras lo capturaron, los agentes que participaron del operativo encontraron información de relevancia, además de armas, equipos de cómputo, celular y material de intendencia. A los investigadores les llamó la atención un documento que advertía los alias de otros delincuentes y una cifra que, al parecer, sería la nómina para criminales en la región.

Varios renglones en el documento señalan las cuantías, los alias y fechas de supuestos pagos que, en todos los casos, al parecer, se pagaban por un millón y medio de pesos. El listado advierte que todos los que aparecen allí, en la supuesta nómina, hacen parte de un frente urbano, o sea, quienes delinquen en los municipios.

La Fiscalía allanó la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, el sicario que amenazó al presidente Petro

Alias Ware tenía bajo su control el manejo de recursos y gastos de la organización criminal; la Fiscalía lo tenía identificado, pero en el operativo en el que se esperaba capturar a Naín Andrés Pérez Toncel, quien cayó fue el llamado jefe financiero de los Conquistadores de La Sierra.

En los allanamientos, los investigadores encontraron los celulares que contenían la información que justamente ayudó a conocer detalles de las actividades criminales que desarrollaba en la región; posaba con armas, uniformes y los registros de sus propias víctimas.

Allanaron la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, cabecilla de la organización criminal conocida como Los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada (API)

Todos los elementos de prueba y registros de los investigadores serán presentados ante un juez de control de garantías para imputar cargos a Javier Ipuana Narváez, alias Ware, y solicitar una medida de aseguramiento en una cárcel, tras advertir, como lo muestran las fotos que él mismo se tomó, un peligro para la sociedad.