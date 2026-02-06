La Fiscalía allanó la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, el sicario que amenazó al presidente Petro

A alias Nain, o el Bendito Menor, cabecilla de la organización criminal conocida como Los Conquistadores de la Sierra, se le cierra el cerco. Primero capturaron a la novia, horas después de que le pidió matrimonio; luego fue objeto de un bombardeo y sobrevivió; ahora le allanaron la casa a su madre, tras la advertencia de que allí se almacenaban armas.

Además, integrantes del Gaula Militar y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) llegaron hasta la casa de un escolta de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain, quien, tras la llegada de los funcionarios, disparó; fue necesario responder de la misma forma. El hombre murió durante el operativo.

Allanaron la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, cabecilla de la organización criminal conocida como Los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada (API)

Se trató de un operativo que surgió tras la información sobre la existencia de un arsenal que alias Nain guardaba en la casa de su madre, el mismo que utiliza para enfrentarse al Clan del Golfo y expandir las actividades criminales en la región, mientras sus jefes posan en las fotografías con delegados del Gobierno en mesas de paz.

Los allanamientos hacen parte de una serie de acciones que buscan acorralar a alias Nain, o Bendito Menor, presionar sus actividades e identificar los sitios por donde se mueve, incluso los más cercanos como su círculo familiar. En la casa, los agentes encontraron información de relevancia y un celular que alias la Bebecita, la novia de Nain, había dejado olvidado.

En el celular se encontraron fotografías que muestran a alias Nain junto a su novia, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, prófuga de la justicia, en lo que podría ser una especie de luna de miel criminal por las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, llenos de joyas que exhiben con orgullo en las imágenes, abrazados y cada uno con un arma en la mano.

Alias Nain, o el Bendito Menor, estuvo como delegado de paz en los diálogos con el Gobierno nacional; incluso tenía las órdenes de captura suspendidas. Se convirtió en un “patrón” e influenciador criminal, hasta que quedó en evidencia que era más sicario que gestor de paz. Fue retirado de los listados y se convirtió en objetivo de las autoridades.

La Fiscalía logró establecer que estaba detrás de una serie de asesinatos en varios municipios cercanos a Santa Marta y que, mientras su nombre aparecía en los listados de voceros de paz, en redes sociales se mostraba como un “todopoderoso” que le declaró la guerra al Clan del Golfo y al propio Estado.

De forma abierta, y a través de sus redes sociales, alias Nain convocó una movilización en varios municipios, como si se tratara de un líder político; pidió que los ciudadanos se movilizaran en la zona, lo que provocó una reacción del Clan del Golfo con una amenaza directa a los comerciantes que apoyaran esa marcha. Los ciudadanos quedaron en el centro de un enfrentamiento entre criminales.

Se espera que en los próximos días se concentren una serie de operativos que puedan dar con la captura de alias Nain y su novia, que no solo decidieron burlarse del Clan del Golfo, sino también de las autoridades, con su paseo amoroso por las montañas, mientras mantienen las extorsiones y trafican con cocaína.