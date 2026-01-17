Este es alias Bendito Menor, el capo invisible del Caribe que amenazó al presidente Petro y burló una operación militar

Alias Menor, también conocido como Bendito Menor, de apenas 26 años, se convirtió en uno de los objetivos de alto valor más peligrosos y silenciosos para las Fuerzas Militares de Colombia por su papel decisivo en el narcotráfico del Caribe colombiano. Durante años creció en las sombras, sin levantar alertas, mientras acumulaba poder armado, rutas y dinero.

Actualmente, su estructura criminal opera con tal contundencia que es considerada una amenaza directa para la seguridad nacional. Su nombre real es Naín Andrés Pérez Toncel y está plenamente identificado por la inteligencia militar, que le sigue el rastro por su responsabilidad en homicidios, masacres, ataques armados y el control de corredores estratégicos del narcotráfico. De ser un sicario marginal pasó a convertirse en el máximo cabecilla del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una organización armada ilegal que ejerce dominio criminal en La Guajira, Magdalena y el Cesar, donde impone su ley a sangre y fuego.

Quienes lo conocen aseguran que no le tiene miedo a nada ni a nadie, al punto de haberse atrevido a amenazar públicamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en redes sociales. Ya para 2021 comandaba estructuras urbanas armadas en varias poblaciones de La Guajira, consolidando su control territorial y sembrando el terror entre la población civil.

Alias Menor es el jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en el Magdalena.

SEMANA conoció que todo se salió definitivamente de control cuando Naín asumió el dominio de las rutas del narcotráfico que conectan la Sierra Nevada con el Caribe y la frontera con Venezuela. Un oficial de inteligencia militar le explicó a esta revista cómo logró acumular tanto poder y por qué su presencia se volvió clave para esta estructura armada ilegal; incluso sus máximos jefes no saben cómo contenerlo ni cómo manejar su abierta insubordinación.

“Como el ELN mantiene una guerra directa contra la fuerza pública, empezaron a subcontratar a este grupo de alias Naín para sostener el control de las rutas del narcotráfico en esta zona del Caribe, con destinos hacia Venezuela, teniendo en cuenta que esto forma parte del mismo cartel de los soles. Pero no solo eso, también hacia Europa, aprovechando la zona portuaria de Santa Marta”, explicó el oficial. El experimentado integrante de la inteligencia precisó que nada fue producto del azar. El ELN le entregó a Naín varios de sus contactos dentro de la Guardia Bolivariana, no solo para asuntos logísticos, sino también para movimientos políticos en la frontera.

Benito Menor se ha vuelto alguien prácticamente intocable dentro del mundo criminal.

“Las ganancias tanto del ELN como de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra son millonarias, a tal punto que podrían sostener tres generaciones de una familia numerosa. La droga salía por La Guajira, Santa Marta y Venezuela. El negocio es completamente redondo y lo que querían era que esa entrada de dinero no se cerrara, viéndolo desde la lógica de la economía criminal”, detalló.

Con este poder económico, alias Benito Menor se volvió prácticamente intocable dentro del mundo criminal. Las autoridades lo acusan de ordenar asesinatos selectivos, participar en masacres, coordinar ataques armados y disparar el cobro de extorsiones en todas las zonas donde ejerce control. En ese crecimiento dentro del engranaje ilegal no actuó solo. Allí aparece Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, señalada como la responsable de las finanzas ilícitas, los contactos estratégicos y la seguridad. Este medio conoció, por medio de integrantes de esa organización, que la DEA y la CIA los habrían buscado con el fin de lograr una cooperación. Sin embargo, estos nunca accedieron.