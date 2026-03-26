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“Dear killer nannies: criado por sicarios”: los detalles desconocidos de la serie del hijo de Pablo Escobar

La producción sobre la vida de Sebastián Marroquín se estrenará el primero de abril en Disney+. “La historia de mi padre es una historia para no repetir”, dice.

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Redacción Mundo
26 de marzo de 2026, 7:36 a. m.
"Dear killer nannies: criado por sicarios", que se estrenará el 1 de abril en Disney+, cuenta la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo del temido narcotraficante colombiano.
"Dear killer nannies: criado por sicarios", que se estrenará el 1 de abril en Disney+, cuenta la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo del temido narcotraficante colombiano. Foto: Fotomontaje SEMANA/Poster de la serie y archivo

Creció entre sicarios que lo protegían en el violento entorno propiciado por su padre, el narcotraficante Pablo Escobar. Su hijo, Sebastián Marroquín, muestra ahora, en una serie sobre su propia infancia, que “sí es posible cambiar” y tomar otro camino distinto al del crimen.

“Dear killer nannies: criado por sicarios”, que se estrenará el 1 de abril en Disney+, cuenta la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo del temido narcotraficante colombiano, un niño solitario que vive en un mundo de lujo en Medellín, rodeado de los mercenarios contratados por su padre para protegerlo.

En los tres primeros episodios, proyectados esta semana en el festival Series Mania de Lille (Francia), se ve a Juampi, de siete años, vivir entre estas personas armadas y, al mismo tiempo, descubrir que su padre no es quien creía.

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“No es una historia que fue creada para glorificar la actividad criminal de mi padre, en absoluto, sino para invitar a otros a que vean que sí es posible cambiar y que sí es posible tomar un camino distinto muy a pesar de aquel que te dejan trazado tus padres”, explica Sebastián Marroquín, cuyo nombre de nacimiento es Juan Pablo Escobar, en una entrevista con AFP por videoconferencia, al margen de Series Mania.

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Escobar, antes de ser uno de los hombres más perseguidos por los Estados Unidos frente a la Casa Blanca, con su hijo Juan Pablo, hoy Sebastián Marroquín.
Escobar, antes de ser uno de los hombres más perseguidos por los Estados Unidos frente a la Casa Blanca, con su hijo Juan Pablo, hoy Sebastián Marroquín. Foto: afp

“Es una historia de redención”, resume quien tuvo que cambiar de identidad, como el resto de la familia Escobar, tras la muerte de su padre en 1993 abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

“Situaciones traumáticas”

Marroquín ha criticado en varias ocasiones el impacto de series como “Narcos” o “El patrón del mal” de Netflix por la imagen un tanto romántica de su padre y la influencia en los jóvenes, algunos de los cuales todavía quieren ser como él.

“Aprendí que hay que enfrentar nuestras propias historias, que no se trata de negarlas, sino que hay que utilizarlas para bien, para dejar un mensaje claro, inequívoco a la juventud”, asevera este hombre de 49 años.

“La historia de mi padre es una historia para no repetir y nadie mejor que él para mostrarnos el camino que no debemos de recorrer”, zanja sobre su progenitor, que fue uno de los capos narcotraficantes más poderosos de Colombia.

La guerra contra Pablo Escobar no fue de un ejército contra otro, sino la de todo un país contra una guerrilla de sicarios dispuestos a suicidarse para cumplir las órdenes del capo.
Marroquín ha criticado en varias ocasiones el impacto de series como “Narcos” o “El patrón del mal” de Netflix por la imagen un tanto romántica de su padre Foto: Cortesía

Marroquín, cocreador de la serie junto a Sebastián Ortega y Pablo Farina, insiste en que es la historia de “ese niño que fue creciendo y que fue atravesando un montón de situaciones violentas y etapas de su vida que fueron muy traumáticas y que podrían ser muy traumáticas para cualquier otra persona, sobre todo para un niño”.

La serie, que cuenta con ocho episodios, muestra “la soledad y la incertidumbre” del niño, dice Ortega en declaraciones a AFP. “Hay una catarata de emociones que van y que vienen entre el amor, la diversión y la violencia, donde muchas veces solamente están divididas por fracciones de segundo”.

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Los primeros capítulos muestran algunos momentos cruciales en la vida del joven Juampi, como cuando ya adolescente reacciona impulsivamente tras conocer la muerte de su padre.

“Yo hoy soy un hombre de paz, soy un arquitecto, un diseñador industrial, un escritor, una persona que a través del ejemplo ha demostrado que se puede cambiar, que se puede elegir un camino diferente”, reitera Marroquín, que ha escrito varios libros sobre su padre y también da conferencias sobre las terribles consecuencias del narcotráfico.

*Reportaje de AFP