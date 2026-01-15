Ejército hace barrido en la zona de operación donde atacaron a alias Naín, el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras que amenazó al presidente Petro

Fuentes de inteligencia militar le dijeron a SEMANA que no está confirmado el abatimiento de alias Naín y su compañera sentimental, quienes están detrás de las amenazas al presidente Gustavo Petro. En el momento hay tropas del Ejército haciendo un barrido en la zona de la operación desarrollada este miércoles, 14 de enero, en Dibulla, La Guajira, con el fin de establecer si encuentran cuerpos sin vida.

Asimismo, fuentes judiciales precisaron que hay rastros de sangre en la zona, lo que les hace inferir que hay varias personas heridas tras esta operación militar entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Inteligencia tenía las coordenadas y hubo un trabajo conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes nos apoyaron con los helicópteros arpía que abrieron fuego desde el aire, mientras que las tropas estaban por tierra en combates”, precisó la fuente consultada por esta revista.

El Ejército Nacional sostuvo que decomisaron material de guerra y unos vehículos que eran en los que, al parecer, se movía este peligroso criminal identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, junto con Rosa Angélica Tarazona, a quien se le conoce como la Bebecita.

Naín tiene una relación con alias la Bebecita. Ella fue capturada por concierto para delinquir, pero un juez la envió a detención domiciliaria. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA consultó con una fuente cercana a los criminales y esto indicó: “Una persona del núcleo cercano a la señora Rosa me comentó que estaba con su esposo cuando ocurrió el bombardeo, y al parecer, sí murieron junto con ella dos personas más”.

Los elementos decomisados, según el Ejército Nacional, son: ​dos camionetas,​ seis proveedores, 444 cartuchos de diversos calibres, nueve minas antipersona y equipos de comunicaciones, entre otros elementos.

Las operaciones conjuntas se mantienen en esta zona del departamento de La Guajira y en límites con Magdalena, donde estas personas se mueven y son los responsables de los homicidios y otras rentas al margen de la ley.

“Luego de este barrido que se está haciendo y unas verificaciones que debe hacer inteligencia, determinaríamos si estas personas están abatidas o si terminaron gravemente heridas. En los centros de saluda también se emitió una alerta y un despliegue de Fuerza Pública para determinar si llega o uno buscando atención médica especializada”, finalizó la fuente de inteligencia que analiza cada uno de los movimientos de estos criminales.