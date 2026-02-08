Recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los implicados en el crimen de dos policías en Anorí, Antioquia

En las últimas horas se formalizó el ofrecimiento de una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque que dejó a dos subintendentes de la Policía muertos.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este domingo 8 de febrero, mientras los subintendentes adelantaban acciones de cierre de establecimientos comerciales nocturnos en el centro del municipio de Anorí. Durante el operativo, Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez fueron asesinados.

“¿Por qué persiste el Gobierno en proteger a Calarcá?”: el fuerte reclamo del gobernador de Antioquia tras asesinato de dos policías en Anorí

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, manifestó que las primeras informaciones indican que los subintendentes fueron atacados por sicarios.

“Dos motocicletas con sujetos armados, al parecer con armamento de largo alcance, se acercaron al parque principal donde se encontraban tres de nuestros uniformados”, precisó el oficial.

“El tercer policía, que estaba realizando labores de control, logró repeler la acción y se dirigió a la estación para activar el plan de defensa de las instalaciones”, explicó el general.

Inmediatamente se ordenó un operativo en el nordeste de Antioquia para ubicar a los responsables de este atentado. El general Castaño detalló que los subintendentes llevaban más de 18 años en la institución.

“Este hecho habría sido perpetrado por personas que hacen parte del grupo criminal Frente 36 de las disidencias de las Farc, que tienen presencia y delinquen en esta zona del departamento. Hay muchas personas que quieren hablar, pero el temor a veces los limita; por ello, vamos a abrir canales de comunicación a través de una línea de celular para que puedan entregar información”, indicó el general.

Frente a estos hechos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la falta de apoyo recibida por parte del Gobierno nacional.

“Esto no es un asunto ideológico. Por eso solicitamos asistencia militar, pero la negaron. El Gobierno Petro dijo que era innecesaria. Distinto piensan los antioqueños y las familias de los policías asesinados”, manifestó el gobernador en un extenso mensaje en su cuenta de X.

Por esto, volvió a preguntarle al primer mandatario cuál es su interés en proteger a personas del talante de Calarcá, quienes únicamente han sembrado miedo y destrucción.

“¿Por qué persiste el Gobierno nacional en proteger a Calarcá, mientras él sigue sembrando terror? No lo persiguen ni a él ni a su grupo de criminales. Son ‘intocables’”, manifestó el gobernador de Antioquia.