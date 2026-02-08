Así vivían los guerrilleros del ELN bombardeados por orden del presidente Petro. Detectaron búnker y cumbres criminales

El ELN no tenía en sus planes que el presidente Gustavo Petro iba a autorizar un ataque aéreo sobre uno de sus campamentos en Norte de Santander. Fueron 20 días de planeación y un seguimiento meticuloso por parte de las Fuerzas Militares y la Policía. SEMANA revela la historia desconocida del primer bombardeo contra los elenos en la actual administración.

El objetivo que se trazaron las autoridades fue claro: borrar del mapa o capturar a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional que se escondían en lo alto de una montaña en el Catatumbo. Una investigación de dos semanas probó que eran los responsables de aterrorizar a los campesinos y coordinan acciones violentas para neutralizar a los hombres que estaban enfilados en el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Ellos estaban equipados. En imágenes reveladas por esta revista se puede observar uno de los búnkeres que usaban los criminales para escapar de los ataques de las Fuerzas Militares y esquivar los drones cargados con granadas que las disidencias están utilizando contra los elenos. Una fuente que participó en la operación describió: “Un búnker tenía entre seis y ocho metros de profundidad, y se podía salir 20 metros adentro”.

El sector que resguardaba a los guerrilleros se llama Filo Paraco, localizado en la vereda Angalina, de Tibú. No era solo un punto de descanso de los criminales, también un sitio de encuentro para planear los crímenes más atroces en la región. Allí, se coordinaron secuestros, homicidios y extorsiones, de acuerdo con la información disponible en el expediente. Las autoridades lograron infiltrarlos y así registraron sus movimientos a plena luz del día.

Las unidades de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Militares trabajaron en conjunto para lograr el propósito. El balance oficial es que siete personas fallecieron y una más fue capturada; sin embargo, la sospecha es que fueron más los muertos y el número de heridos podría escalar a 25. Estas versiones son corroboradas por las autoridades en el departamento de Norte de Santander.

En la operación también se halló material de guerra, como fusiles de alta precisión y francotiradores, como los que usualmente asesinan a los miembros de la fuerza pública y disparan contra las aeronaves que patrullan esa región, considerada el imperio de la cocaína del ELN, las disidencias de las Farc y las mafias venezolanas.

De igual manera, este golpe implica un riesgo para la seguridad nacional. Hay alerta máxima en esa zona del país por una posible retaliación del Ejército de Liberación Nacional.