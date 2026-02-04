Política

Gustavo Petro reveló detalles del bombardeo que ordenó contra el ELN: el operativo se dio tras el encuentro con Donald Trump

El jefe de Estado lanzó un mensaje directo a esa guerrilla.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 7:02 p. m.
El presidente Gustavo Petro endureció las acciones contra el ELN.
El presidente Gustavo Petro endureció las acciones contra el ELN. Foto: Presidencia

Este miércoles 4 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó detalles de la orden que impartió a las Fuerzas Militares sobre un bombardeo a la guerrilla del ELN.

El operativo se llevó a cabo en la zona del Catatumbo, Norte de Santander, en donde de manera preliminar se habla de la muerte de siete integrantes.

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Lo llamativo del hecho es que se ejecutó luego de la reunión que sostuvo el mandatario colombiano con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo encuentro se llevó a cabo el martes de esta semana en la Casa Blanca.

“Este es el bombardeo 14 en mi gobierno, evitando al máximo caída de menores. Invito al campesinado a erradicar los cultivos de hoja de coca voluntariamente. Las oficinas de Presidencia deben priorizar la sustitución de cultivos”, expresó el jefe de Estado izquierdista en su cuenta personal de X.

Y avanzó en el mensaje: “Invito al ELN a que acepte una misión de verificación científica e internacional, para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”.

“Invito a la Iglesia católica a buscar la configuración de esa instancia de verificación. Desnarcotizar la frontera colombo-venezolana para que el pueblo construya allí su progreso en libertad. Democratizar la frontera para que las ciudadanías libres las cuiden”, recalcó el mandatario de los colombianos.

A su turno y sobre esa acción, el propio comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, informó en su cuenta de X que “se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 del GAOr (frente 33) en la región del Catatumbo”.

“No hay que tener nervios”: Gustavo Petro habló sobre una orden a su gobierno que puso en alerta a los empresarios

“Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona. Esta es una operación militar enmarcada bajo los principios del derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos”, puntualizó el oficial.

Noticias Destacadas