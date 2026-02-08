“¿Por qué persiste el Gobierno en proteger a Calarcá?”: el fuerte reclamo del gobernador de Antioquia tras asesinato de dos policías en Anorí

Un fuerte reproche le hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julán Rendón, al Gobierno de Gustavo Petro por la falta de atención a sus reclamos para aumentar la presencia de la Fuerza Pública en el departamento.

El reproche se hizo después del asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en el centro del municipio de Anorí, mientras adelantaban un operativo de rutina en el comercio.

Para el mandatario departamental, esta acción fue ejecutada por hombres de alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las Farc que delinquen en ese sector de Antioquia.

Pese a que en los últimos días se había pedido asistencia militar desde el Gobierno nacional, recibieron una negativa. Esta respuesta, aseveró Rendón, genera las acciones que hoy enlutan al departamento y a la Policía Nacional.

Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en el municipio de Anorí, Antioquia. Foto: Policía Nacional

“Esto no es un asunto ideológico. Por eso solicitamos asistencia militar, pero la negaron. Dijo el Gobierno Petro que era innecesaria. Distinto piensan los antioqueños y las familias de los policías asesinados”, manifestó el gobernador en un extenso mensaje de su cuenta de X.

Por esto, le volvió a preguntar al primer mandatario cuál es su interés en proteger a personas del talante de Calarcá que solamente han sembrado miedo y destrucción.

“¿Por qué persiste el Gobierno nacional en proteger a Calarcá, mientras este sigue sembrando terror? No lo persiguen ni a él ni a su grupo de criminales. Son ‘intocables’”, manifestó el gobernador de Antioquia.

Los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez —según indicó el director de la Policía Nacional, general (r) William Rincón— fueron atacados cuando cumplían labores de control y verificación de establecimientos comerciales.

“Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia”, relató el general Rincón en su cuenta personal de X.

Debido a esto, ordenó desplegar un operativo para identificar y ubicar a los responsables de esta acción.

“Hemos desplegado todas nuestras capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para dar con los responsables. Enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familias, con la firme promesa de que este crimen no quedará en la impunidad”, manifestó el director de la Policía Nacional.

Por su parte, mediante un comunicado, la Policía Nacional le envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas, anunciando que este caso no quedará impune.

“Expresamos nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias, amigos y compañeros de nuestros héroes. Honramos su memoria, su sacrificio y su ejemplo de servicio, valores que seguirán guiando el actuar de todos los integrantes de la Institución”, señala uno de los apartes.