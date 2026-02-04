Valle del Cauca

Gobernador de Antioquia cuestionó la lista de criminales de alto valor que Petro entregó a Trump: “¿Dónde está Calarcá?

El pronunciamiento del mandatario departamental se produjo luego de que Petro mencionara como objetivos prioritarios a alias Chiquito Malo, Iván Mordisco y Pablito.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 4:47 p. m.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el fin del cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá Córdoba.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó públicamente al Gobierno nacional por la exclusión de alias Calarcá de la lista de criminales de alto valor que el presidente Gustavo Petro presentó durante su visita oficial a Estados Unidos, en la que sostuvo encuentros con el presidente de ese país, Donald Trump.

El pronunciamiento del mandatario departamental se produjo luego de que Petro mencionara como objetivos prioritarios a alias Chiquito Malo, Iván Mordisco y Pablito, en el marco de conversaciones sobre cooperación bilateral en materia de seguridad, narcotráfico y lucha contra organizaciones criminales.

“¿Y dónde dejaron a Calarcá? ¿Sigue el Gobierno Petro protegiendo a este sujeto?”, cuestionó Rendón, al advertir que la omisión de este cabecilla armado refuerza las dudas sobre la estrategia del Ejecutivo frente a estructuras ilegales que operan en varias regiones del país.

El gobernador aseguró que la exclusión de Calarcá “reafirma la poca operatividad en su contra” y habló de una “evidente contemplación hacia un criminal que derribó un helicóptero estadounidense y que, además, es responsable de asesinatos de soldados y policías, desplazamientos y confinamientos en Antioquia”.

En su declaración, Rendón fue más allá y planteó interrogantes directos al Gobierno nacional sobre la situación jurídica y operativa de este cabecilla. “¿Qué es lo que sabe este bandido que es intocable?”, señaló, al tiempo que recordó un episodio que ha generado controversia desde el inicio del actual Gobierno.

“Desde que fue capturado en una caravana de la UNP con armas, munición y efectivo, y posteriormente liberado por orden del Gobierno Petro, este criminal se pasea por todo el territorio nacional como ‘Pedro por su casa’”, afirmó el mandatario departamental, al insistir en que no hay resultados concretos contra este actor armado.

Las declaraciones del gobernador se dan en medio del debate político que ha generado la visita del presidente Petro a Estados Unidos, donde el jefe de Estado buscó fortalecer la cooperación con Washington y presentar avances de su política de seguridad y de la llamada “paz total” ante la administración Trump.

Desde Antioquia, Rendón reiteró su llamado al Gobierno nacional para que entregue explicaciones claras sobre el tratamiento que recibe alias Calarcá y para que se adopten acciones contundentes contra los grupos armados que, según dijo, siguen afectando de manera directa a comunidades del departamento.

