“Antioquia está bajo ataque”: gobernador Rendón lanza dura advertencia tras bloqueo indígena en La Alpujarra

La tensión política en Medellín volvió a escalar luego de que comunidades indígenas llegaran este lunes a Medellín para realizar un bloqueo y protestas en el complejo administrativo de La Alpujarra, sede de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de la ciudad. En medio del episodio, el gobernador Andrés Julián Rendón lanzó un mensaje contundente en el que aseguró que el departamento enfrenta ataques provenientes de distintos frentes.

“Amanecemos con Antioquia bajo ataque desde distintos sectores políticos, sociales y criminales, incluso desde el mismo Gobierno Nacional”, afirmó el mandatario en un pronunciamiento público dirigido a los ciudadanos.

Las declaraciones se conocen en medio de las manifestaciones protagonizadas por grupos indígenas que llegaron al centro administrativo para exigir soluciones frente a sus condiciones de vida y la atención institucional. Este tipo de protestas ha ocurrido en varias ocasiones en Medellín, especialmente con comunidades embera que se encuentran desplazadas en la ciudad y reclaman garantías de derechos, ayudas humanitarias y condiciones para retornar a sus territorios.

En su mensaje, el gobernador llamó a los antioqueños a cerrar filas frente a lo que considera presiones externas. “He honrado un mantra que fue mi compromiso de campaña: si Antioquia resiste, Colombia se salva”, expresó.

Rendón insistió en que, pese a las tensiones sociales y políticas, el departamento mantiene una posición firme. “Antioquia está de pie gracias al trabajo de ustedes, a su tenacidad y valentía”, señaló el mandatario, al tiempo que aseguró que las críticas y ataques contra la región provienen del “odio, la ignorancia y el resentimiento”.

El gobernador también defendió el carácter histórico y productivo del departamento, al afirmar que Antioquia ha sido protagonista del desarrollo económico del país. Según dijo, la región seguirá siendo un motor de progreso nacional a pesar de los conflictos políticos y sociales que enfrenta.

“Arrinconarnos les ha quedado difícil. Vencernos será imposible”, concluyó Rendón en su mensaje dirigido a los habitantes del departamento.

No saben por qué protestan

“No nos han dicho nada”, fue la polémica respuesta de unos indígenas que adelantan una protesta en La Alpujarra, en Medellín, Antioquia, luego de que les preguntaran la razón por la que estaban haciendo la manifestación en ese punto durante este lunes, 16 de marzo.

El video ha sido fuertemente criticado por medio de las redes sociales que dejaron en evidencia la forma en la que estas comunidades realizan las protestas.

El mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la filmación, precisando: “Juzguen ustedes. No saben por qué están protestando. Y dice: “Estamos cumpliendo órdenes”. Yo pregunto: ¿Órdenes de quién? Quieren generar caos".