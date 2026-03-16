Antioquia

“No nos han dicho nada”, la polémica respuesta de indígenas que protestan en Medellín tras consultarles la razón de la manifestación

Por medio de las redes sociales se conoció el video que fue cuestionado hasta por el alcalde Fico Gutiérrez.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 12:59 p. m.
Polémica en Medellín por respuesta de indígenas que protestan.
Polémica en Medellín por respuesta de indígenas que protestan. Foto: Suministrado a SEMANA.

“No nos han dicho nada”, fue la polémica respuesta de unos indígenas que adelantan una protesta en La Alpujarra, en Medellín, Antioquia, luego de que les preguntaran la razón por la que estaban haciendo la manifestación en ese punto durante este lunes, 16 de marzo.

El video ha sido fuertemente criticado por medio de las redes sociales que dejaron en evidencia la forma en la que estas comunidades realizan las protestas.

El mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la filmación, precisando: “Juzguen ustedes. No saben por qué están protestando. Y dice: “Estamos cumpliendo órdenes”. Yo pregunto: ¿Órdenes de quién? Quieren generar caos".

Por su parte, Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, salió al paso de este video por medio de su cuenta en la red social X.

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“¿Querían pruebas de la manipulación? ¡Aquí las tienen! Los indígenas traídos a bloquear La Alpujarra confiesan frente a la cámara: “ESTAMOS CUMPLIENDO ÓRDENES”, precisó el cabildante.

Asimismo, indicó que es necesario que la ciudadanía tenga claro la supuesta manipulación del presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda con el pueblo colombiano.

Federico Gutiérrez habla de video en el que indígena dice que llegaron a protestar a Medellín “cumpliendo órdenes”: “Generar caos”

“No saben por qué protestan, no saben quién pagó los buses desde Córdoba, pero tienen la orden clara de secuestrar a Medellín. Es el libreto de @IvanCepedaCast y @petrogustavo: usar a la gente como peones para intentar arrodillar a Antioquia", dijo.

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Al finalizar la publicación, dijo: “¡Cínicos! Instrumentalizan a su propio pueblo y a menores de edad para hacerle el trabajo sucio a quienes nos odian. ¡DIFUNDIR MASIVAMENTE! Que todo el país vea cómo quieren incendiar a Medellín por pura ideología y venganza política. Resentidos con el pueblo antioqueño que no se le arrodilla al comunismo”.

La situación es compleja porque hay caos en la movilidad y las razones de esta protesta que se registra en este punto de la capital paisa.