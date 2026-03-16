“Qué casualidad, arremetida de los amigos de Petro”: polémica por palabras de Iván Cepeda sobre Antioquia y bloqueos indígenas en Medellín

“Que ‘casualidad’ que después de los insultos en contra del pueblo antioqueño, hoy desde la madrugada, más de 500 personas de la minga indígena hayan llegado a Medellín a bloquear el centro administrativo La Alpujarra, donde operan la Gobernación y la Alcaldía. Resistiremos”.

De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la llegada de indígenas a la capital antioqueña a bloquear la ciudad. Lo hizo en el marco de la controversia porque Iván Cepeda, senador y candidato presidencial, se refirió al departamento de Antioquia como “cuna de la parapolítica”.

¿Por qué protestan en esta ocasión? Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, lo explicó: “Hoy, puntualmente, el motivo de esta movilización de esta minga, así ellos lo adornen de cualquier otro tipo de situaciones, es que el resguardo anterior en en el municipio de San Pedro de Urabá había nombrado unos profesores indígenas, y como ya hay una nueva autoridad, digamos, gubernativa, no acepta los profesores que se habían nombrado. Entonces, nosotros decimos que no los podemos cambiar. Ellos nos dicen que cómo así, que nosotros cuando llegamos a un gobierno cambiamos a todos los servidores. Les hemos explicado que no a todos, que eso es como si nosotros hubiésemos pretendido el primero de enero de 2024 cambiar a los 20.000 profesores de la planta docente de Antioquia. Y han hecho unas cosas muy tristes, además con los niños, no los han dejado recibir clases, no los dejan acceder al programa de alimentación escolar. Una situación bastante compleja”.

Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín: hay caos en la movilidad

Federico Gutiérrez le respondió a Iván Cepeda y no dudó en dejar claro qué es lo que “les choca” de Antioquia

Andrés Julián Rendón Cardona también señaló que “a ellos les hemos dicho que mientras persista el bloqueo, nosotros no vamos a entablar ningún diálogo con ellos”.

En declaraciones a La FM Rendón agregó: “Los paisanos nuestros y nosotros conocemos bastante bien que esos ataques a nuestra región son producto del odio, la ignorancia, el resentimiento y la ruindad. Pero aquí somos inmunes a ese veneno. A ellos les fastidia mucho que aquí no pegaron todas las formas de lucha, aquí no pegó el comunismo. Aquí lo que la gente hace es ponerle desde muy temprano en la mañana, el pecho a la brisa, al sol”.

Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Foto: Alejandro De Bedout.

“A nosotros nos ha tocado dedicarnos a tapar los huecos que dejó el Gobierno nacional, a hacer un esfuerzo sin queja, evidenciando, sí, el abandono del Gobierno hacia Antioquia, no solamente con la vía que conduce al mar, con los programas sociales, como lo de vivienda, nosotros nos tocó echarnos al hombro el cierre financiero de las familias que querían conquistar el sueño más grande que alberga cualquier familia, que es tener casa propia; nos acabaron con Mi Casa Ya, aquí montamos el programa Mi Casa ya Antioquia”, agregó el gobernador.

“Aquí a nosotros nos ha tocado montar un programa de atención a la primera infancia. Este es el momento, ya se acabó el gobierno y Petro nunca nombró, por ejemplo, un director en propiedad de bienestar familiar para la región, para Antioquia. Aquí a nosotros nos tocó crear la tasa de seguridad para ayudar a soldados y policías ante el abandono dotacional de inversiones por parte del Gobierno nacional. Ya hay un largo etcétera. Y eso les fastidia mucho a ellos”, señaló Rendón.

“Hoy amanecimos con una arremetida de los amigos de Petro, los amigos del crimen, los amigos de las movilizaciones. Tenemos una minga ahí tratando de bloquear el acceso a todos los servidores a la Gobernación de Antioquia con un paro minero del Gobierno nacional que tanto daño les han hecho, no solo a los activos ambientales, sino la misma seguridad, toda vez que los bandidos se financian con estas rentas ilícitas, pero aquí estamos en pie de lucha”, sentenció.