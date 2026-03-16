El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió a las declaraciones que dio el candidato presidencial, Iván Cepeda, en las que el político del Pacto Histórico aseguró que Antioquia “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

“Antioquia merece y exige respeto. Lo que a algunos tantos les choca de Antioquia es que se ve el desarrollo, se ve la pujanza, se ve el progreso, pero sobre todo es que hemos sido el muro de contención del comunismo en Colombia. Aquí no nos arrodillamos o aliamos con los criminales, los enfrentamos”, defendió el alcalde de Medellín.

Cepeda dio esas declaraciones durante un evento que desarrolló en el Parque Berrío, ubicado en el centro de la capital del departamento, y se defendió señalado que fue “tergiversado” por los medios de comunicación que retomaron esa frase.

Petro atiza la polémica: dice que los antioqueños son “decentes y trabajadores, pero sobre ellos ‘cayó una plaga’ y deben liberarse”

El alcalde de Medellín le respondió que “reducir esta tierra a estimas como la narcoeconomía es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que hemos sido víctimas del narcotráfico y la violencia. En cambio, quien hoy nos ofende sí que se ha dedicado a defender a los peores criminales que sí le han hecho daño a Antioquia y a toda Colombia".

El candidato presidencial afirmó que sus comentarios fueron manipulados y hasta aseguró ser blanco de una campaña de desinformación en Colombia. El presidente Gustavo Petro, entre tanto, entró en la polémica asegurando que el pueblo trabajando antioqueño lo “masacraron los paramilitares”.

Armando Benedetti confirmó que “tiene ganas” de buscar la Alcaldía de Barranquilla y habló de la casa Char

“Ser antioqueño no es un estigma, es un gran orgullo. Antioquia es trabajo, resiliencia y dignidad. Que el odio en el corazón de otros y el remordimiento nunca nos haga olvidar el valor de nuestra tierra y su gente”, defendió Gutiérrez.

El alcalde de Medellín aseguró que el departamento sí se alegra por las cosas buenas que suceden en el resto de las regiones de Colombia y sostuvo que seguirá resistiendo porque se trata de un solo país.

Cepeda emitió una carta pública en la que le solicitó al periódico

El Colombiano publicar el discurso completo que dio durante ese evento del Parque Berrío, que se desarrolló el pasado 12 de febrero, “con el fin de permitir a sus lectores una visión no descontextualizada y que permita contrastar versiones sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas”.