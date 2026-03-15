El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó este sábado su plan de gobierno de cara a la contienda electoral, el cual generó gran indignación y malestar en gran parte del país por el capítulo que se tituló ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’.

El documento, que tiene una extensión de 433 páginas, es la hoja de ruta de la campaña a la Presidencia de la República y recoge los principales puntos de un eventual gobierno, que reúne “parte del esfuerzo colectivo por profundizar el cambio histórico que Colombia ha comenzado a vivir”.

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Sin embargo, el texto terminó generando malestar en el país y reacciones desde diferentes sectores de la sociedad que rechazaron las palabras que allí se exponen por parte del aspirante presidencial.

En la página 331 del documento se encuentra el capítulo denominado ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’, que corresponde a un discurso del candidato del Pacto Histórico en el que se dirige al pueblo de este departamento.

Allí menciona, en uno de sus apartes, que “desde la década de 1980, la vida cotidiana y social de Medellín, Antioquia y su gente cambiaron”, y aseguró que en ese momento “comenzaron los tiempos de persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre”.

Texto tomado del programa de gobierno de Iván Cepeda en la página 330. Foto: Captura de pantalla

Mencionó al defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, para asegurar que “el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia”, y recalcó que esa frase ”no era una metáfora exagerada”, sino “una denuncia precisa”.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, se lee en el documento, lo que dio a un malestar generalizado en un amplio sector de la sociedad, no solo en el departamento, sino también a nivel nacional.

Cepeda aseguró que “surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones en territorios rurales”, lo que dejó claro el tono de sus declaraciones.

Y aprovechó para lanzarse contra el expresidente Álvaro Uribe y su familia, a quienes señaló de estar en el centro de esa “macabra realidad”. Lo calificó como un “político ambicioso, sin escrúpulos, obsesivo y autoritario”, así como de liderar “una mutación en las estructuras de poder, y de la sociedad”.

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Las palabras de Cepeda crearon una tormenta. Líderes políticos, gremios económicos y diferentes sectores de la sociedad rechazaron las palabras del candidato presidencial y le pidieron respeto.

Desde el Comité Intergremial de Antioquia destacaron que el departamento “es sinónimo de trabajo duro, ‘berraquera’ y capacidad de superar cualquier crisis” y resaltaron que son “reconocidos por nuestra profunda vocación industrial, comercial y emprendedora, lo que nos ha consolidado como un motor de desarrollo en Colombia, gracias a la pujanza, laboriosidad y resiliencia de nuestra gente”.

“Los antioqueños hemos construido nuestro futuro con diálogo, respeto por la institucionalidad y articulación público-privada. Los ataques infundados llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”.

Mensaje del Comité Intergremial de Antioquia Foto: Captura de Pantalla

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, también se pronunció por la indignación que se generó. “Decir lo que dijo Cepeda de Antioquia no solo insulta a los antioqueños, sino a los colombianos. Antioquía ha sufrido y resistido las guerrillas asesinas que justificó la izquierda radical como la suya y de su padre”.

La aspirante presidencial ya había mencionado que “Antioquia es libertad, trabajo y orgullo por lo que somos. Un ejemplo de emprendimiento, pujanza, liderazgo cívico y compromiso social que demuestra que sin estatismo y con economía fraterna se puede construir prosperidad. Ojalá mucho de lo que ha logrado Antioquia se pueda replicar en Colombia”.

El congresista Juan Espinal le exigió respeto por Antioquia a Iván Cepeda. “Narcos sus amigos Iván Márquez y Santrich. Este departamento es ejemplo para el país. Ya se podrán imaginar lo que nos espera si llega a la Presidencia…”. El mensaje lo acompañó con un video donde aseguró que el departamento es ”fundamental para el desarrollo del país.

El candidato Abelardo de la Espriella también se pronunció y aseguró que Iván Cepeda, “el candidato de los bandidos, el protector de las Farc, el de Petro, mancilla al pueblo pujante y trabajador, el pueblo antioqueño”.

“Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país; por eso, Iván Cepeda denigra del pueblo antioqueño: representa trabajo, desarrollo, prosperidad, independencia, todo lo contrario a lo que promueve el proyecto comunista de Cepeda”, señaló el candidato.

La excandidata presidencial Vicky Dávila arremetió contra Cepeda, tras conocer las palabras del aspirante de la izquierda. “Respete Cepeda, con Antioquia y todos los colombianos buenos lo vamos a derrotar, usted no puede ser presidente, porque usted ha apoyado a este gobierno corrupto, que lo único que ha hecho es dar beneficios a los narcos”, señaló.

El congresista Hernán Cadavid también reaccionó a lo que varios han considerado como una ofensa para el pueblo de Antioquia y arremetió contra el candidato. “Eso es lo de Iván Cepeda. Llamarnos paramilitares a todo lo que no esté con ellos. Gran ofensa al territorio Antioqueño que ha sabido resistir el odio y ataques de este gobierno”.

José Manuel Restrepo, exministro y fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, calificó como un “asco de declaración” lo dicho por Iván Cepeda sobre Antioquia y salió en defensa del departamento y su gente.

“Quienes lo conocemos es un departamento de pujanza, es un departamento de emprendimiento, es un departamento de cultura, es un departamento que tiene vocación exportadora, es un departamento que ha sido protagonista frente a temas de entretenimiento, música y cultura”, señaló.