Federico Gutiérrez habla de video en el que indígena dice que llegaron a protestar a Medellín “cumpliendo órdenes”: “Generar caos”

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció por el polémico video que está circulando en las redes sociales y en el que se le escucha decir a un indígena que están bloqueando el centro administrativo La Alpujarra, en Medellín, por “cumplir órdenes”.

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A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “Juzguen ustedes. No saben por qué están protestando. Y dice: ‘Estamos cumpliendo órdenes’”.

“Yo pregunto: ¿órdenes de quién? Quieren generar caos”, agregó.

En el audiovisual se le escucha decir al indígena que no sabe el motivo por el que están bloqueando esta zona de la capital de Antioquia. “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”, responde.

Además, explica que llegaron hasta Medellín provenientes del departamento de Córdoba, traslado que realizaron por medio de buses, aunque aseguró que no sabía quiénes fueron los que pagaron el transporte.

“Casi la mayoría venimos de Córdoba, pero también hay de Antioquia”, agregó esta persona.

Son más de 500 los indígenas que están presentes en este sitio, lo que ha dificultado el transcurso normal de la jornada hasta el punto que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia confirmaron que no se está atendiendo a nadie.

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Un poco más temprano, también a través de su cuenta de X, Federico Gutiérrez ya había dejado ver su molestia por la situación e insinuó que todo podría estar relacionado con lo que dijo el candidato presidencial Iván Cepeda en su programa de gobierno sobre Antioquia.

“Que ‘casualidad’ que después de los insultos en contra del pueblo antioqueño, hoy desde la madrugada, mas de 500 personas de la minga indígena hayan llegado a Medellín a bloquear el centro administrativo La Alpujarra, donde operan la Gobernación y la Alcaldía. Resistiremos“, escribió el mandatario.

Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Foto: Alejandro De Bedout.

Por el momento, el panorama es muy complejo y hasta algunos ciudadanos están pidiendo la intervención de la Fuerza Pública, pero las autoridades —por ahora— no han comunicado ninguna decisión en esta materia.