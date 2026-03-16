Así reaccionó Petro a video en el que indígena dice que bloquean La Alpujarra, en Medellín, por cumplir “órdenes”

Es compleja la situación que se vive en el centro administrativo La Alpujarra, en Medellín, Antioquia, después de que más de 800 indígenas llegaran hasta allí a protestar.

“Qué casualidad, arremetida de los amigos de Petro”: Polémica por palabras de Iván Cepeda sobre Antioquia y bloqueos indígenas en Medellín

Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín: hay caos en la movilidad

Esto ha generado problemas de movilidad en este punto de la ciudad y, además, ha despertado una gran polémica, ya que todo se da después de las palabras del candidato Iván Cepeda sobre Antioquia.

La controversia ha crecido luego de que, a través de redes sociales, se viralizara un video en el que —al parecer— uno de los indígenas dice que no sabe por qué se están haciendo los bloqueos, sino que simplemente están “cumpliendo órdenes”.

Este audiovisual llamó la atención del presidente Gustavo Petro, quien no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de X. “Para los medios de comunicación de Antioquia, las luchas sociales son ilegítimas”, escribió.

“Así se crea la burbuja comunicativa que impide la voz de los sectores excluidos en Antioquia”, agregó.

Por último, citó al reciente fallecido Jürgen Habermas para concluir con su crítica hacia los medios. “La ausencia de comunicación social y diálogo solo crea la violencia”, dijo.

Horas antes de este mensaje, el jefe de Estado también salió en defensa de Iván Cepeda por las críticas que ha recibido por lo que mencionó de Antioquia en su programa de gobierno.

Petro atiza la polémica: dice que los antioqueños son “decentes y trabajadores, pero sobre ellos ‘cayó una plaga’ y deben liberarse”

El máximo mandatario dejó en claro que los antioqueños son “personas decentes y trabajadoras”, aunque recalcó que sobre ellos cayó la “plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país“.

“Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos locales y nacionales los que mataron más gente en Antioquia y llenaron de sangre el departamento”, señaló.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Por todo esto y otros hechos que también describió en su publicación, Petro sostuvo que ahora lo que tiene que hacer el pueblo antioqueño es “levantarse contra las mafias que los extorsionan y liberarse”.

“El camino de la industrialización y de la agricultura es la senda que puede construir una Antioquia industrializada y culta, sin miedos y con su juventud de hombres y mujeres dispuestas a luchar por la libertad y por Colombia Grande”, añadió.