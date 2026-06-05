En la noche de este viernes, 5 de junio de 2026, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, emitió un pronunciamiento público dirigido al general Erick Rodríguez. El alto oficial ha tenido notoriedad en la agenda nacional debido a los recientes hechos relacionados con el orden público y la política.

El duro mensaje de Federico Gutiérrez a Petro por desmanes en Medellín: “No nos sigas amenazando, no vas a volver a incendiar el país”

El general Rodríguez fue retirado de su cargo en el Ejército Nacional de Colombia por disposición del Gobierno nacional. La decisión administrativa se produjo después de que el uniformado expusiera una serie de denuncias sobre el control territorial ejercido por grupos armados al margen de la ley.

Fico Gutiérrez anunció la primera estación subterránea de un metro en Colombia: “Un hito para la movilidad”

De acuerdo con los reportes oficiales presentados por el militar antes de su salida, las disidencias de las Farc adelantaban un proceso de carnetización e intimidación contra la población civil. El objetivo de estas acciones delictivas era presionar el voto hacia determinados candidatos.

General Erick Rodríguez, no está solo.

Públicamente lo invito a que se venga para Medellín con su familia y trabaje con nosotros por Medellín en nuestra Alcaldía @AlcaldiadeMed .

Cuidemos a nuestros héroes.

Petro maltrató de principio a fin de su desgobierno a nuestros… pic.twitter.com/8Ssl3C5zn5 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 6, 2026

Pronunciamiento del alcalde de Medellín

Ante la desvinculación del oficial, el mandatario Federico Gutiérrez utilizó sus canales oficiales de comunicación para manifestar su respaldo al uniformado y proponerle su vinculación al gabinete del departamento de Antioquia de forma inmediata.

El alcalde manifestó a través de su cuenta de X: “General Erick Rodríguez, no está solo. Públicamente lo invito a que venga a Medellín con su familia y trabaje con nosotros en la Alcaldía”. El gobernante local cuestionó las motivaciones del Ejecutivo para apartarlo del servicio activo.

En su mensaje, el mandatario local afirmó que la salida del militar obedece directamente a sus denuncias sobre las presiones de las Farc a los campesinos en el Meta. Gutiérrez concluyó su pronunciamiento asegurando que la gestión gubernamental actual ha afectado la institucionalidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.