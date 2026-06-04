El duro mensaje de Federico Gutiérrez a Petro por desmanes en Medellín: “No nos sigas amenazando, no vas a volver a incendiar el país”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras la jornada de marchas y desmanes del pasado 4 de junio protagonizadas por estudiantes y encapuchados, al parecer, relacionados con el ELN.

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En un video publicado a través de redes sociales, Gutiérrez informó que uno de los hombres encapuchados, grabado por las cámaras de seguridad de las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, quedó bajo custodia de las autoridades luego de que se constató que atacó a mano armada a los uniformados que atendían la jornada de manifestaciones.

“En nuestra alcaldía hay autoridad y orden. ¿Quieren más pruebas de que quieren desestabilizar el país? Miren, este tipo era uno de los terroristas de ayer; está ligado al ELN. Se escondía con capucha, de manera cobarde, dentro de la UdeA y le disparaba a nuestra Policía”, señaló el alcalde.

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Las autoridades ya capturaron a dos personas por los desmanes. Foto: Composición SEMANA | cortesía / Alcaldía de Medellín - API

En ese mismo mensaje, Gutiérrez aseguró que en los allanamientos realizados se encontraron armas, municiones y propaganda ligada al ELN.

Pero el mensaje del alcalde de la capital antioqueña no solo se limitó a informar sobre la captura, sino que también sirvió para enviarle un contundente mensaje al presidente Petro sobre la situación de orden público en varias ciudades del país, luego de que se conocieran los resultados de la primera vuelta electoral.

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Federico Gutiérrez se pronuncia ante las protestas de encapuchados en la Universidad de Antioquia Foto: Montaje El País: Redes sociales de Federico Gutiérrez

“Petro, no nos sigas amenazando. Aquí no nos vamos a dejar. No vas a volver a incendiar el país”, agregó.

Por su lado, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, se pronunció en la mañana sobre los disturbios registrados en la Universidad de Antioquia y reveló que en lo que parecía una protesta participaron 30 encapuchados armados.

Las inmediaciones de la sede universitaria estuvieron marcadas por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los encapuchados, quienes tenían papas bomba y bombas molotov, según Villa, quien también destacó que estas armas han causado la muerte de oficiales en el pasado.