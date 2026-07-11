Federico Gutiérrez le responde a Gustavo Petro tras referirse a la oposición: “No vengás a posar de benevolente”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió este sábado al presidente de la República, Gustavo Petro, tras una publicación en la que se refirió a Álvaro Uribe Vélez y la oposición en Colombia.

“Cumplí”: Petro destapó la promesa que le hizo a Álvaro Uribe y se pronunció sobre el traslado de su hermano a una guarnición militar

Este viernes, el expresidente le envió un mensaje al Gobierno nacional, al Inpec y a las Fuerzas Militares, tras autorizar el traslado de su hermano, Santiago Uribe, a una guarnición militar.

“Agradezco al Gobierno nacional, en nombre de mi familia, que, no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, me informó que el presidente Petro aceptó las razones invocadas”, escribió.

Tras el mensaje, el presidente Petro sorprendió con otro trino en el que señaló: “Prometí respetar a la oposición y no actuar con venganza. Prometí que no molestaría a la familia del presidente Uribe, o a él, en mi Gobierno. Cumplí”.

Sin embargo, el alcalde de Medellín le respondió a esta última publicación, señalando que no era cierto lo de respetar a la oposición, ya que algunas de sus acciones durante el Gobierno demuestran los contrario.

“Petro, no es cierto que usted haya respetado a la oposición. El ‘Tarimazo’ es una muestra de ello”, señaló Gutiérrez al hacer referencia al evento del 21 de junio de 2025 donde el mandatario compartió tarima con varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, en la Plazoleta de La Alpujarra.

El alcalde de Medellín había calificado este evento, en El Debate de SEMANA, como la “peor ofensa para una sociedad víctima de la mafia” y aseguró que “va a pasar a la historia como de las peores cosas que pudo haber hecho un presidente”.

En su trino de este sábado, Gutiérrez también le respondió a Petro: “Sus insultos y mentiras día a día fueron permanentes durante su ‘gobierno’. No vengás a posar de benevolente, que nunca lo fuiste”.