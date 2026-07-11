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Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, volvió a la JEP días después de las elecciones presidenciales

El regreso de la esposa del senador a la JEP coincide con la intención del nuevo Gobierno de reformar esa jurisdicción.

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Redacción Confidenciales
11 de julio de 2026 a las 1:28 a. m.
Pilar Rueda, la pareja sentimental del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.
Pilar Rueda, la pareja sentimental del senador y candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Tomado de internet

Pilar Rueda Jiménez, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, regresó a trabajar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Había renunciado a dicho tribunal a pocos días de la segunda vuelta presidencial, donde Cepeda fue derrotado por Abelardo De La Espriella.

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SEMANA conoció que, desde el 8 de julio, Rueda volvió nuevamente a su labor de asesora en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Rueda ha estado en ese cargo desde el 6 de marzo de 2018, el mismo año en que empezó a operar la justicia transicional tras la firma del acuerdo de paz con las Farc. Una de las prioridades del gobierno de De La Espriella es reformar la JEP.