Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, volvió a la JEP días después de las elecciones presidenciales

Pilar Rueda Jiménez, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda, regresó a trabajar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Había renunciado a dicho tribunal a pocos días de la segunda vuelta presidencial, donde Cepeda fue derrotado por Abelardo De La Espriella.

Esta es la sanción completa de la JEP contra el exsecretariado de las Farc por secuestro

SEMANA conoció que, desde el 8 de julio, Rueda volvió nuevamente a su labor de asesora en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Rueda ha estado en ese cargo desde el 6 de marzo de 2018, el mismo año en que empezó a operar la justicia transicional tras la firma del acuerdo de paz con las Farc. Una de las prioridades del gobierno de De La Espriella es reformar la JEP.