Exministro Lucho Acosta aún no asume la liquidación del Ministerio de la Igualdad

Lucho Acosta, exministro de la Igualdad y designado como agente liquidador de la cartera, brilla por su ausencia una semana después de haber sido escogido para concluir el cierre del ministerio. SEMANA conoció, por fuentes internas, que aún no se ha posesionado y que ni siquiera está claro si aceptará el cargo. Mientras tanto, cientos de trabajadores permanecen en vilo y exigen la presencia de Acosta para que se defina su futuro laboral.

Sacan al UNDMO en medio de protesta de trabajadores del Ministerio de la Igualdad: “No más silencio”

Aunque no reciben salario, tampoco han sido desvinculados. Algunos se quedaron sin servicios de salud por la falta de pago de la seguridad social y otros, al continuar registrados como funcionarios activos en Función Pública, no pueden vincularse a nuevos empleos. Este medio intentó comunicarse con el exministro, pero no respondió a los llamados. Por cierto, Gustavo Petro no ha firmado el decreto que reubica a los más de 600 empleados del MinIgualdad entre el Ministerio del Interior y el DPS.