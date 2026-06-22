Sacan al UNDMO en medio de protesta de trabajadores del Ministerio de la Igualdad: “No más silencio”

Los trabajadores del Ministerio de la Igualdad se desplazaron desde las oficinas de la cartera hasta el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde buscan respuestas de cara a la liquidación de la entidad.

Luego de hacer un plantón frente al edificio, se movilizaron por la carrera 19 hasta las oficinas de la Presidencia; allí los esperaban la Guardia Presidencial y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Trabajadores del MinIgualdad permanecen fuera de las instalaciones, a la espera de que el Gobierno defina qué pasará con más de 600 empleos

En un video, se escucha a los trabajadores protestar por los más de 600 puestos que se eliminarán, dejando sin empleo a cientos de personas.

Guardia Presidencial y la UNDMO resguardan oficinas del Dapre ante la protesta de funcionarios del Ministerio de la Igualdad, quienes quedarían sin trabajo cuando se liquide la cartera. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dlnZmS6Xyw — Revista Semana (@RevistaSemana) June 22, 2026

“No más silencio, no más silencio, no más silencio”, gritan los funcionarios ante los uniformados que salieron en medio de la protesta.

En un video durante el plantón, un trabajador del Ministerio de la Igualdad informó que fueron a la sede para ejercer su “derecho al trabajo”.

“Con mucha sorpresa, nos encontramos que el edificio se encontraba cerrado, pero también, cuando entregamos el carnet, nos requirieron para indagar si teníamos o no el permiso”, expresó.

Agregó que la Secretaría General y el despacho del ministro desautorizaron la entrada, “violándonos así el derecho a la información, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo”.

“Hasta ahora, no conocemos ningún decreto que busque la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, y tampoco tenemos información de qué pasará con nuestros puestos de trabajo”, sostuvo.

Por ahora, según fuentes internas del ministerio, Lucho Acosta, ministro de la Igualdad, no aparece en las reuniones que citan los empleados para definir cómo será la liquidación de la entidad. Serán cerca de 700 puestos eliminados y 600 posibles desempleados, en caso de que no se garantice el derecho al trabajo de dichos funcionarios.