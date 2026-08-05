Juliana Guerrero: esta es la nueva fecha para la presentación del escrito de acusación

SEMANA conoció que existió una modificación en la fecha para la formalización del escrito de acusación contra Juliana Guerrero por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

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Pese a que la audiencia estaba programada para este miércoles 5 de agosto, la diligencia judicial fue reprogramada para el próximo 20 de agosto a las 10 a. m.

La Fiscalía General presentará ante el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento la acusación relacionada con el escándalo de los presuntos títulos falsos.

"Juliana Guerrero nunca fue a clase": la Fiscalía advirtió que la exasesora del Ministerio del Interior ni siquiera presentó exámenes o pruebas del Icfes y aun así obtuvo los títulos universitarios. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9u69VQHAsb — Revista Semana (@RevistaSemana) March 26, 2026

En el caso se vincula al exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Narváez.

En la audiencia celebrada el pasado 25 de junio, tanto Juliana Guerrero como Gutiérrez Narváez se declararon inocentes.

El título de la Fundación Universitaria San José

Para la Fiscalía General, Juliana Guerrero obtuvo de manera fraudulenta el título de pregrado en Contaduría Pública en julio de 2025 por parte de la Fundación Universitaria San José, en Bogotá. Ese mismo mes, recibió el título de pregado en Tecnología de Gestión Contable y Tributaria.

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Estos títulos eran clave para que cumpliera uno de los requisitos exigidos para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de La Igualdad.

“Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos y las respectivas actas de grado falsas, como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública, ingresó la información en el sistema Sigep II (…) para así obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”, sostuvo el ente investigador.

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En la segunda hoja de vida que subió a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública se señala que cursó 10 semestres para obtener el título de Contaduría Pública. Aunque omitió registrar el número de su tarjeta profesional.

Igualmente, indicó que cursó cuatro semestres para el título de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

Sin embargo, en noviembre de 2025, luego de que estallara el escándalo, la Fundación Universitaria San José anuló los títulos al concluir que Juliana Guerrero nunca había pisado un salón de clases ni aprobado un examen y mucho menos había presentado la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener cualquier título en Colombia.

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En su defensa, la joven señaló que se había tratado de “un error humano” la presentación de sus dos hojas de vida en el sistema público.

En el caso del secretario general de la Fundación Universitaria San José, se señala que fue el funcionario encargado de avalar la entrega de estos títulos fraudulentos. Esto pese a que no había cumplido ninguno de los requisitos exigidos.