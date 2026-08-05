¿Aumentarán las temperaturas? Este es el pronóstico del clima para este 5 de agosto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer su reporte del pronóstico del clima para las próximas 24 horas de este miércoles, 5 de agosto. Sin embargo, para hoy se espera un descenso en las lluvias en comparación con el día de ayer.

Juliana Guerrero: esta es la nueva fecha para la presentación del escrito de acusación

Clima en las principales ciudades del país

Bogotá: En las primeras horas de la mañana, la capital tendrá predominio de tiempo seco, excepto en algunas zonas específicas donde se esperan lloviznas sobre el costado oriental. En la tarde y la noche no se prevén precipitaciones y se mantendrá el dominio del tiempo seco. La temperatura máxima será de 19 °C.

En las primeras horas de la mañana, la capital tendrá predominio de tiempo seco, excepto en algunas zonas específicas donde se esperan lloviznas sobre el costado oriental. En la tarde y la noche no se prevén precipitaciones y se mantendrá el dominio del tiempo seco. La temperatura máxima será de 19 °C. Barranquilla: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. (T. máx.: 35 °C).

Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. (T. máx.: 35 °C). Cartagena: Después de una mañana con predominio de tiempo seco, en horas de la tarde y durante parte de la noche se prevé cielo de parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras. (T. máx.: 33 °C).

Después de una mañana con predominio de tiempo seco, en horas de la tarde y durante parte de la noche se prevé cielo de parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras. (T. máx.: 33 °C). Bucaramanga: Se pronostican lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C).

Se pronostican lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C). Medellín: Después de una mañana con predominio de tiempo seco, durante algunas horas de la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado a cubierto, con algunas lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. (T. máx.: 28 °C).

Después de una mañana con predominio de tiempo seco, durante algunas horas de la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado a cubierto, con algunas lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. (T. máx.: 28 °C). Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas ocasionales en horas de la noche. (T. máx.: 19 °C).

Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas ocasionales en horas de la noche. (T. máx.: 19 °C). Cali: Durante la mañana predominarán las condiciones secas. En la tarde y la noche se prevé cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 29 °C).

Durante la mañana predominarán las condiciones secas. En la tarde y la noche se prevé cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 29 °C). Popayán: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. Sin embargo, al finalizar la tarde no se descartan algunas lloviznas ocasionales. (T. máx.: 26 °C).

Por su parte, las regiones Caribe y Pacífica esperan lluvias moderadas, principalmente en horas de la tarde y la noche, especialmente en sectores del Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Bolívar, así como en parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Asimismo, la región andina concentrará, en su mayor parte, condiciones de tiempo seco y cielo ligeramente nublado. No se descarta que en horas de la tarde y la noche se presenten precipitaciones sobre gran parte de Antioquia, el norte de Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y el sur del Huila.

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En la Orinoquía, el Ideam prevé lluvias moderadas a localmente fuertes hacia la tarde y la noche en gran parte de Casanare y Vichada. Por otro lado, la región amazónica también espera precipitaciones de ligeras a fuertes en zonas de Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y el sur del Amazonas.

La entidad advierte que para hoy se presentarán condiciones atmosféricas que favorecen la humedad, por lo que podrían registrarse elevados índices de percepción térmica.