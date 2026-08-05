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¿Aumentarán las temperaturas? Este es el pronóstico del clima para este 5 de agosto

Conozca el reporte meteorológico en el que se reporta cómo podrá ser el clima en el país.

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Juan Felipe Castaño Vanegas

Juan Felipe Castaño Vanegas

5 de agosto de 2026 a las 6:41 a. m.
Varias regiones del país tendrán cielos nublados, lluvias dispersas y altas temperaturas durante las próximas horas, según el pronóstico meteorológico.
Varias regiones del país tendrán cielos nublados, lluvias dispersas y altas temperaturas durante las próximas horas, según el pronóstico meteorológico. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer su reporte del pronóstico del clima para las próximas 24 horas de este miércoles, 5 de agosto. Sin embargo, para hoy se espera un descenso en las lluvias en comparación con el día de ayer.

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Clima en las principales ciudades del país

  • Bogotá: En las primeras horas de la mañana, la capital tendrá predominio de tiempo seco, excepto en algunas zonas específicas donde se esperan lloviznas sobre el costado oriental. En la tarde y la noche no se prevén precipitaciones y se mantendrá el dominio del tiempo seco. La temperatura máxima será de 19 °C.
  • Barranquilla: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. (T. máx.: 35 °C).
  • Cartagena: Después de una mañana con predominio de tiempo seco, en horas de la tarde y durante parte de la noche se prevé cielo de parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras. (T. máx.: 33 °C).
  • Bucaramanga: Se pronostican lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C).
  • Medellín: Después de una mañana con predominio de tiempo seco, durante algunas horas de la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado a cubierto, con algunas lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas ocasionales en horas de la noche. (T. máx.: 19 °C).
  • Cali: Durante la mañana predominarán las condiciones secas. En la tarde y la noche se prevé cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 29 °C).
  • Popayán: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. Sin embargo, al finalizar la tarde no se descartan algunas lloviznas ocasionales. (T. máx.: 26 °C).

Por su parte, las regiones Caribe y Pacífica esperan lluvias moderadas, principalmente en horas de la tarde y la noche, especialmente en sectores del Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Bolívar, así como en parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Asimismo, la región andina concentrará, en su mayor parte, condiciones de tiempo seco y cielo ligeramente nublado. No se descarta que en horas de la tarde y la noche se presenten precipitaciones sobre gran parte de Antioquia, el norte de Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y el sur del Huila.

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En la Orinoquía, el Ideam prevé lluvias moderadas a localmente fuertes hacia la tarde y la noche en gran parte de Casanare y Vichada. Por otro lado, la región amazónica también espera precipitaciones de ligeras a fuertes en zonas de Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y el sur del Amazonas.

La entidad advierte que para hoy se presentarán condiciones atmosféricas que favorecen la humedad, por lo que podrían registrarse elevados índices de percepción térmica.