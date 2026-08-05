Sicario fingió dolor abdominal e ingresó a una clínica en Barranquilla para rematar a un hombre: esta es la historia

Los hechos de violencia no cesan en Barranquilla y el Atlántico. Este martes, 4 de julio, se conoció que un sicario ingresó hasta el Camino Universitario Adelita de Char, en el sur de Barranquilla, fingiendo un dolor abdominal, por lo que el personal médico lo atendió en la zona de urgencias, pero en un descuido comenzó a moverse por dentro del centro asistencial.

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El hombre armado logró llegar hasta la unidad de cuidados intermedios donde se encontraba su víctima, quien se recuperaba de un primer atentado que sufrió y de la que le darían de alta ese día tras su recuperación. Una vez ubicó a su objetivo, le abrió fuego, propinándole dos impactos de bala en el tórax y en uno de sus brazos.

El sicario después del atentado se marchó del lugar y ahora es buscado por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes intentan identificarlo plenamente con los registros que dejó en el centro médico, donde fingió quebrantos de salud.

Se conoció que la víctima de este ataque responde al nombre de Rolando Cantillo Benavides, de 36 años, quien había sido baleado en el barrio Los Robles, en Soledad, hace unas semanas por motivos que son materia de investigación por las autoridades judiciales.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

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SEMANA conoció que los integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) analizan videos de las cámaras de seguridad, pero también están llevando a cabo entrevistas con las personas que tuvieron contacto con el pistolero con el fin de obtener la mayor cantidad de detalles de este sujeto para su plena identificación.

Ahora, desde la Policía Metropolitana de Barranquilla, dispusieron de un dispositivo de seguridad en el lugar con el fin de poder evitar un nuevo hecho violento dentro del centro asistencial como el que ocurrió y que generó terror entre las personas que allí se encontraban.