Explosivos detalles de la denuncia en la SAE sobre mafias e infiltraciones: “Había bienes que pretendían vender por fuera”

Este martes, 4 de agosto, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, entregó explosivas declaraciones sobre una supuesta mafia que hay en la entidad con los predios que, al parecer, algunos funcionarios esconden para el beneficio propio.

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La funcionaria indicó que encontró un inventario de bienes que permanecía oculto, mientras redes ilegales intentaban comercializarlos al margen de los canales oficiales para recibir el dinero que debería ser del Estado y de las víctimas.

“Es evidente que había un inventario escondido, un inventario que nadie conocía, solo aquellas mafias que pretendían comprarlo, venderlo, desaparecer los bienes, como se estaba haciendo por todo el país. Había, y hay todavía, SAE paralelas que estaban ofreciendo los bienes de la SAE. La idea es que queden todos publicados y que se evite la forma como algunos buscan extorsionar, chantajear y demás a las personas”, detalló.

Abraham Katime, gerente de Activos por Colombia, junto a Amelia Pérez, presidenta de la SAE. Foto: Facebook Abraham Katime ORcasita

Pérez, en medio de una rueda de prensa, indicó que desde la SAE administran unos 38.000 bienes sin incluir a la plataforma, algunos que no están inventariados. También, dio a conocer que todas las pruebas fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación para su investigación, por lo que se abstuvo de entregar algunos detalles.

“Estamos pendientes de los resultados que muestre la Fiscalía. Cuando nos hicieron ese ataque a los sistemas de la SAE, denunciamos de inmediato y esperamos a que llegaran para recuperar todas las piezas procesales correspondientes. Gracias a Dios la información no la tenía Activos por Colombia, porque imagínense ustedes cómo habría sido el daño”, dio a conocer.

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De igual manera, denunció que, mientras estaban hackeados, seguían comercializando los inmuebles de la SAE. “Tuvimos conocimiento, mientras se daba este suceso, de que esas SAE paralelas que tenían información de los bienes estaban vendiendo por fuera. Nos dimos a la tarea de establecer qué bienes pretendían vender para denunciar y exigir que la Fiscalía interviniera para frenar esta situación”, manifestó.

Las declaraciones fueron realizadas desde Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Al ser consultada por Activos por Colombia, que es la inmobiliaria de la SAE, dijo que era necesario el cambio para tener mayor control de los bienes en extinción de dominio.

“La inmobiliaria viene a facilitar el trabajo de la Sociedad de Activos Especiales y es para beneficio del mismo Estado, porque estos dineros ingresan al fisco. Para mí el hecho no era solamente comercializar. La SAE empezó a entregar bienes para las víctimas del conflicto y hoy el Fondo de Reparación va a entrar a trabajar con Activos por Colombia, algo muy importante y que estaba haciendo falta hace rato”, señaló.