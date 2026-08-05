Abelardo De La Espriella anunció sede de la subdirección de la Policía en Barranquilla y así reaccionó el alcalde Char

Por medio de su cuenta en la red social X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró el anuncio realizado por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sobre la instalación de la sede permanente de la Subdirección General de la Policía Nacional en la capital del Atlántico.

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De acuerdo con el mandatario local, esta es una decisión que representa un respaldo a la estrategia de seguridad de la ciudad y del país. Y es que esta noticia se conoció tras la Cumbre de Seguridad Urbana, en la que participaron el presidente electo y los alcaldes de las principales ciudades del país para analizar los retos en materia de orden público que los aquejan.

“¡Tener la sede permanente de la Subdirección General de Policía fortalecerá la seguridad de Barranquilla y de Colombia! Hoy participamos en la Cumbre de Seguridad Urbana junto con nuestro presidente electo, Abelardo De La Espriella, y los alcaldes de las ciudades capitales del país para unir esfuerzos y construir soluciones frente a los desafíos de seguridad que enfrentan nuestras regiones”, expresó Char.

Char tiene la esperanza de que con la llegada de esta sede de la Policía Nacional puedan fortalecer la cooperación entre las autoridades locales y la institución policial, aun cuando las principales ciudades enfrentan grandes retos en materia de extorsión, homicidios y otras actividades al margen de la ley.

“Además, la decisión de establecer en Barranquilla la sede permanente de la Subdirección General de la Policía Nacional fortalece el trabajo conjunto por la seguridad de nuestra ciudad y de toda Colombia. Agradecemos al presidente electo por esta decisión. ¡En Barranquilla y Colombia no bajamos la guardia!”, manifestó el mandatario.

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Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Se espera que con la llegada de esta oficina de la Policía a Barranquilla puedan mejorar los índices de seguridad que hoy tienen en jaque al mismo comandante de la institución en la ciudad, brigadier general Miguel Camelo, que fue sacado a vacaciones por el presunto mal manejo de una crisis de seguridad que obligó a cerrar los establecimientos comerciales.