Fico Gutiérrez le dice a Petro que el ‘tarimazo’ en Medellín “pasará a la historia de las peores cosas que pudo haber hecho un presidente”

En El Debate de SEMANA, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le recordó al presidente Gustavo Petro el llamado “tarimazo” en Medellín, el cual ocurrió el 21 de junio de 2025.

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Ese día, el presidente Petro compartió tarima con varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, en medio de un evento público en la Plazoleta de La Alpujarra.

Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, Gutiérrez manifestó: “Dígame qué peor ofensa para una sociedad víctima de la mafia que el famoso tarimazo. Yo creo que eso va a pasar a la historia como de las peores cosas que pudo haber hecho un presidente. Mire, el Gobierno Petro fue criminal de principio a fin y uno de los símbolos más grandes es el pacto de La Picota, el tarimazo; lo que venimos viendo de cómo jugaban a los ‘congelados’ con el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc”.

En tal sentido, Gutiérrez dijo que con la posesión el 7 de agosto de Abelardo De La Espriella, como nuevo presidente de Colombia, en el país pasarán cosas diferentes.

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“Yo, como la gran mayoría de los colombianos, tengo la ilusión de que esto salga bien. Yo seguiré ahí trabajando desde Medellín el año y medio que me queda de gobierno, con todo el amor, como siempre lo hago por mi ciudad, y vamos a trabajar muy duro para dejar una ciudad a otro nivel. Nosotros llegamos y recuperamos una ciudad que la habían robado, saqueado, donde también denunciamos la corrupción”, destacó Gutiérrez en El Debate.

Por otra parte, a propósito del reciente encuentro que sostuvo con el presidente electo Abelardo De La Espriella, dijo que este le preguntó cómo había sido el empalme de su administración con la alcaldía del exalcalde Daniel Quintero, actual superintendente de Salud.

“Él me preguntó: ‘¿Cómo hicieron eso, con ese bandido que se robó a Medellín y que hoy lo tienen por allá premiado en el Gobierno nacional en un cargo de superintendente?’. Esa metodología se la compartimos”, agregó.

De hecho, Gutiérrez aseguró que puso a disposición de De La Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, la metodología que en su momento él aplicó para el empalme con la entonces administración de Quintero.

“Nosotros le hemos contado cómo se ha hecho y seguramente algunos de esos elementos lo harán, más lo que ellos también conocen. Pero yo sí creo que hay cosas muy graves que pasaron también en el Gobierno Petro, cómo se robaron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, cómo hay muchas denuncias y otras cosas que también es la misma técnica que también nos aplicaron a nosotros”, aseveró Gutiérrez en El Debate.