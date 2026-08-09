Fico Gutiérrez recibió al presidente De La Espriella en el desfile de silleteros de la Feria de las Flores

La Feria de las Flores es uno de los festivales culturales más importantes y tradicionales del país y de la ciudad de Medellín. Se celebra cada año, habitualmente en el mes de agosto, y reúne a millones de colombianos que viajan a la capital antioqueña.

“Imparto la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales”, el mensaje de De La Espriella a la fuerza pública

El desfile tiene uno de los eventos que muchos catalogan como el central y más famoso de la feria, que es el desfile de silleteros. En este, los campesinos del corregimiento de Santa Elena cargan en sus espaldas enormes y artísticas silletas hechas con cientos de flores naturales.

En medio de este evento, estuvo presente el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien acompañó a los silleteros y aseguró que “detrás de cada silleta hay una familia, una historia, manos que llevan meses cultivando flores y generaciones enteras cuidando un legado que nos representa ante el mundo”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Abelardo De La Espriella participaron en el Desfile de Silleteros durante el cierre de la Feria de las Flores. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3ajYYZMVAl — Revista Semana (@RevistaSemana) August 9, 2026

Además de la presencia de Gutiérrez, al evento también asistió el recién posesionado presidente Abelardo De La Espriella, quien fue recibido por el alcalde junto al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y también estuvo el gobernador Andrés Rendón.

El presidente llegó al palco de la Alcaldía para disfrutar del desfile, que es la clausura de la Feria de las Flores.

Es importante tener en cuenta que, tras la posesión, el alcalde Gutiérrez detalló que conversó con el mandatario en un primer momento sobre el traslado de los criminales desde la cárcel de Itagüí a otros centros penitenciarios del país.

Abelardo de la Espriella durante sus declaraciones de este 2 de agosto. Foto: Captura transmisión

En medio de estos hechos, también aseguró que se enfocará en combatir los cultivos ilegales de coca “por todas las vías” y aclaró que se trata de una prioridad nacional. “La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen.